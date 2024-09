Eesti moebränd Maison Beast pürgib maailmalavadel moeinnovatsiooni esirinda

New Yorgi moenädalal osalenud Eesti tänavamoebrändi Maison Beasti esindajad Mihail Burõhh ja Kristiina Jeromans rääkisid "Terevisioonis", et tahavad maailmale näidata, et ka väiksest Eestist võivad välja kasvada suured moebrändid.

Maison Beasti asutaja Mihail Burõhh töötas enne brändi loomist finantsmaailmas, kuid sai USA räpparite eeskujul inspiratsiooni rajada enda bränd. "Tuligi selline aeg, et teeks midagi, mis on omamoodi. Mõtlesime, et ehitaks Maison Beasti, maja, mis ei oleks ainult moebränd, vaid natuke suurem. Kuna üksinda seda teha ei saa, siis ma kutsusin oma parima sõbra ja partneri, Kaido (Põldma - toim.) ning Kristiina ka. Tol ajal ei olnud midagi muud pakkuda, kui ainult hea idee, ei olnud raha ega midagi muud, ainult väga suured ambitsioonid," rääkis Burõhh.

Kõigest pooleteise aastaga purjetati aga juba New Yorgi moenädalale. Maison Beasti peadisainer Kristiina Jeromansi sõnul tuli põhiline inspiratsioon formaalse riietuse kammitsusest. "Ma tahtsin jätta sinna alles meid kõiki, pluss kaasa võtta natuke kodumaad ka. Me tegime kõrgmoe tasemel käsitööd, aga siluetid jäid selliseks tänavamoeks," rääkis disainer. Näiteks tehti ülikonnamaterjalist pusasid, lammutati ülikonna siluett maha, et tuua formaalsus tänavamoodi.

Ennast määratletaksegi kui premium tänavamoebrändina. "Eelkõige on oluline see materjalikasutus ja koht kus me toodame. Me teeme kõike nullist, isegi kangast kootakse nullist meie jaoks. Peale tootmist järeltöötlus, pesud ja asjad, mis tehakse, nendega oleme põhimõtteliselt samas klassis kui kõrgemad premium-brändid," sõnas Jeromans.

Burõhh rõhutas, et sõna "premium" ei tähendagi ainult hinda, vaid just kvaliteeti ja tootmisviisi. Portugalis toodetakse enda esemeid näiteks samas kohas, kus ka näiteks Balenciaga tooted sünnivad.

Nublu New Yorgi moenädalal Maison Beasti etendusel Autor/allikas: ERR

Jeromansi sõnul on praeguseks enda käekiri leitud, kuid areneda tahetakse just kasutatavate tehnoloogiate vallas. "Tahaks veel ägedamaid materjale, veel suuremat kollektsiooni teha, proovida uusi tehnoloogilisi lahendusi." Näiteks tulevad disaineri sõnul nende riietesse NFC-kiibid, millega saab jälgida eseme tootmisprotsessi ning tagada ka toote autentsus.

"See on loogiline, kuna me oleme Eesti ettevõte ja Eesti ettevõte peabki olema esimene, kes seda teeb. See innovatsioon peaks ikka siit tulema," sõnas Burõhh ja märkis, et Eesti rõhutamine enda toodete tutvustamisel on nende jaoks oluline. "Tahaks maailmale näidata, et meie väike riik oskab ka väga ägedaid asju teha, ja mitte ainult tehnoloogiavaldkonnas, vaid Eestist võib välja kasvada ka suur moebränd või -maja," sõnas Jeromans.