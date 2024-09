Seisvast tööst tingitud seljavaevusi aitavad leevendada kükid ja istumine

Seljavalu puudutab ilmselt ühel hetkel igat inimest. Kiropraktik Martin Heinmetsa sõnul võiks arvata, et just tänapäevane istuv eluviis on seljavalust nii laialdase mure teinud, kuid tegelikult on seljavalu inimesi vaevanud juba ammustest aegadest saadik. Seljavalu põhjuseid on kiropraktiku sõnul palju erinevaid ja kompleksseid. Näiteks kroonilise alaseljavalu puhul ei pruugi valu üldse olla seotud liikumise vähesuse või paljususega. Näiteks võib seljavalu olla tingitud hoopis vaimse tervisega seotud probleemidest, ärevushäiretest, depressioonist.

Kui rääkida aga seismisega seotud alaseljavalust, siis on mõnedel inimestel Heinmetsa sõnul taluvus lihtsalt väiksem. Valu leevenduseks tasub aga lihtsalt istuda. "Tänapäeval me sageli ütleme, et istumine on halb, aga teatud kontekstides see võib olla just see, mida võiks teha, kui inimene seisab palju ja liigub palju," sõnas ta. Kui parajasti istumisvõimalust pole, siis sobib hästi ka kükiasend.

Seljavalu aitab leevendada kükkis asend. Autor/allikas: ERR

Mõned töökohad nõuavad pikaajalist seismist, seejuures ka sundasendis, näiteks juuksurid. "Kõige parem leevendus, mida tema saaks teha, on liikuda rohkem. Kui ta töö või pauside ajal ei saa harjutusi teha, siis ta võiks õhtul kaasata suuri lihasgruppe, kas minna trenni, jalutada vms," rääkis Heinmets. Pauside ajal soovitab Heinmets töö juures seisvatel, kuid mitte liikuvatel inimestel teha kükke, käärkükke või isegi lihtsalt päkkadele tõuse.

Käärkükid panevad tööle suured lihasgrupid. Autor/allikas: ERR

"Väga paljud saavad ka ettepainutusese leevendust. Praktiliselt 90 protsenti ütlevad, et kui nad väsivad ära seistes, siis ettepainutus on superasend, millest leevendust leida," sõnas kiropraktik.

"Kui sa seisad palju ja liigud palju tööpäeva raames, siis istu ja puhka, lama. Kui sa seisad palju, aga ei liigu, siis liigu rohkem ja pane kõik oma lihasgrupid tööle," soovitas Heinmets.