Improteatri näitlejad: igas inimeses on impronäitleja peidus

Improteater Impeeriumi näitlejad Erki Aule ja Rauno Kaibiainen rääkisid "Terevisioonis", kuidas sünnivad improteatris formaadid ehk nende keeles lavastused ning ütlesid, et igas inimeses on peidus impronäitleja, sest hommikul üles ärgates ju ei tea keegi, kuidas päev täpselt kulgeb, vaid tuleb hakata lihtsalt riburadapidi minema.

"Meil on selline formaat, kus kirjanik kirjutab meile kolm lehekülge loo algusest, mille meie saame etenduse alguses kätte," ütles improteater Impeeriumi näitleja Rauno Kaibiainen.

"Me avame selle ümbriku, loeme läbi ja improviseerime ülejäänud näitemängu sinna otsa," lisas Impeeriumi näitleja Erki Aule.

Kaibiaineni sõnul on kirjanik rollid välja kirjutanud ja etenduse alguses jagatakse rollid näitlejate vahel ära.

"See kõik toimub publiku ees," lisas Aule. "Ka meie jaoks on kõik uudis."

Improteatrile on tekste kirjutanud Indrek Hargla, Andrus Kivirähk, Urmas Vadi, Contra.

"Oktoobris tuleb meile kirjutama suurepärane näitekirjanik Villu Tamme. Kunagi sai Viljandis koolis käidud ja siis kirjutas Villu punkmuusikali, mida sai mängitud, aga mida ta nüüd kirjutab, seda ei tea ja ootame põnevusega," muheles Kaibianien.

Aule sõnul andsid nad Tammele vabad käed ja ütlesid, et ta ei laseks end mitte millestki piirata, küll nemad kõik ära improviseerivad. "Ütlesime, et võid tulla vaatama ja võib olla sind ennast inspireerib see, mida me teeme ja sa kirjutadki selle näidendi pärast lõpuni," ütles Aule. "Me teeme seda ainult üks kord ja keegi, ei meie ega publik seda rohkem ei näe."

"Meil on reegel, et lavale pole mõtet minna nalja tegema või pole mõtet minna lavale, kui sa oled peas midagi välja mõelnud. Pole mõtet endale mingeid piire seada, samas sa pead olema avatud kõigele, mis laval tuleb. Need ongi üldised reeglid, mis aitavad meil olla spontaansed, aga ei aita lugu eelnevalt välja mõelda," selgitas Aule.

Impronäitlejate jaoks on oluline osata suhteliselt kiiresti oma kaaspartnerit lugeda. "Et vaatajatel oleks ka huvitav jälgida. Igaühes on tegelikult impronäitleja olemas, hommikul ärkad üles ja sa ju ei tea, kuidas su päev täpselt kulgeb ja sa hakkad lihtsalt riburadapidi minema," ütles Aule.

Kaibiaineni sõnul on improteatris mõnes mõttes kõik etendused esietendused. "Meil tuleb nüüd uus formaat "Matsirahvas" välja, mis meie keeli on uus lavastus. Lavastus ei saa me öelda, sest lavastus on kokkulepitud teos."

Kuigi etendust eelnevalt välja mõelda ei saa, saab siiski teha eeltööd. "Me vaatame ja uurime erinevaid stereotüüpe ja karaktereid, nagu jalgpallis saame ka meie oma tehnikat lihvida ja olla valmis iga kord väravaid lööma, aga me ei tea, kas väravaid iga kord lüüakse ja kui palju," selgitas Aule.

Aule sõnul on neil kokku 11 erinevat lavavormi, mida nad siis kogu aeg mängivad. "Romantiline komöödia, Shakespeare`i värss-improvisatsioon, ilma sõnadeta pudikeelne lavavorm, millega me käime välismaal festivalidel," loetles Aule.

Kaibiaineni sõnul on neil põhikoosseisus kaheksa näitlejat, kaks muusikut ja valgustaja.