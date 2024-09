Noorte Eurovisioonil Eestit esindava laulu autor on Sven Lõhmus

Eestit esindab noorte Eurovisioonil Tartumaalt pärit Annabelle Ats, kes kevadel võitis ERR-i korraldatud noorte lauluvõistluse "Tähtede lava". Nagu möödunudki aastal, valmib spetsiaalselt noorte Eurovisiooni jaoks uhiuus lugu. Tänavuse esindusloo muusika ja sõnade autor on Sven Lõhmus, kes laulu "Tänavad" on kirjutanud eelkõige noort lauljat, aga ka laiemalt lauluvõistlust silmas pidades. "Ta on eriline tüdruk oma mahuka madala hääle poolest," kirjeldab Eurovisiooni veteran.

"Ringvaates" sõnas Lõhmus, et ta võttis võimalust uues toreda väljakutsena. "Ma pole varem sellisele lauluvõistlusele ja üldse lastele laule kirjutanud, mõtlesin, et proovime. Lugu räägib noorte tänavaelust," kommenteeris ta.

Annabelle Ats saates "Tähtede lava" Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR

Eesti võistluslugu "Tänavad" kõlab esmakordselt avalikkuse ees oktoobri alguses, kui esitletakse ka spetsiaalselt salvestatud videot. "Pingutame väga tulevaste vaatajate nimel, noorte Eurovisioon on osa laiemast plaanist kõnetada noori neile sobival moel," märgib elamussaadete juht Karmel Killandi ja lisab näitena juurde ka noortesaate "Nova", mis sel sügisel on eetris uute saatejuhtidega.

"Nova" saatejuhid Anne Mari Saks ja Aaron Thor Härm Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR

"Oleme "Novale" loonud eraldi keskkonna Jupiteri ja katsetame senisest aktiivsemalt telefoniformaatidega, ka Youtube'is ja Tiktokis, kuhu noored aina enam jõuavad. Koostöös Eesti Telefilmiga käime ära maailma suurimal noorte platvormil Eurovisioonil ning toodame sealt samuti lisasisu," rääkis Killandi.

Noorte Eurovisioon toimub 16. novembril Madridis. Tänavu võtab konkursist osa 17 riiki, sh Eesti.