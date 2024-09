Andres Roosileht: krimka on sama põnev kui malemäng

Kellerteatri uus kunstiline juht Andres Roosileht rääkis "Terevisioonis", et tema kõige olulisem eesmärk on näitlejatele põnevate rollide leidmine. Tema sõnul kasvab eesti teatripubliku soov näha laval just krimilugusid ning miks ka mitte, sest krimi on ju nii põnev žanr nagu male, kus mängijad üritavad üksteist kogu aeg üle trumbata.

"Eesmärke on mitu ja need on väga maised. Vahur Keller, kes on viis aastat Kellerteatris juba mütanud, tema jaks hakkab korraks raugema, see on praktiline põhjus. Sisuline põhjus on see, et tuua teatrisse uut materjali, uut hingamist ja uusi inimesi," selgitas Kellerteatri uus kunstiline juht Andres Roosileht, milliste eesmärkidega ta uuele positsioonile asub.

Roosilehe sõnul on viie aastaga oma publik üles leitud ja nüüd on vaja edasi astuda natuke teistsuguste sammudega.

"Kellerteater on oma kohta leidmas, sest viis aastat tundub küll mõnele üritusele pikk aeg, aga meie jaoks on see alles algus. Meie publiku hulk kasvab kogu aeg, meid käivad vaatamas inimesed, kes soovivad põnevike ja krimilugusid teatris näha. Krimi on iseenesest ju nii põnev žanr nagu male, kus siis kaks või rohkem mängijat üritavad üksteist üle trumbata," ütles Roosileht.

Tema sõnul märkas ta huvi ja rõõmuga, et teiste teatrite selle hooaja mängukavades on ka päris palju krimilugusid. "Paistab, et eesti rahvas tahab teatris krimi näha rohkemgi kui varem."

"Krimi, põnevikud ja trillerid annavad võimaluse väga suuresti ja väga põnevalt näitlejatel mängida, mis on minu jaoks väga oluline," lisas Roosileht. "See on minu kui kunstilise juhi hästi oluline eesmärk, et näitlejad saaksid põnevaid rolle. Näitlejaid, kes tahavad meil mängida, on päris palju. Me leiame materjalid, mis neid ka sisuliselt ja vormiliselt köidavad ja arendavad."

Alanud hooaeg toob Kellerteatrisse kuus uuslavastust.

Rupert Holmes`i põnevuskomöödias "Kaasosaline" mängivad Liina Tennosaar, Liis Haab, Agur Seim, Riho Rosberg ja see tuuakse välja KUMU saalis.

"Meie oma lava, mis on küll väga tore ja armas, on tilluke, kuigi maja on erakordselt kihvt ja see on kahtlemata ka üks põhjus, miks seal käivad inimesed vaatamas ja näitlejatele meeldib seal mängida, sest publik on nii lähedal. See on lugu, kus kuni lõpuni välja pole miski see, mis ta näib. Mõnes mõttes on tegu teatrimänguga, teisest küljest aga väga põneva looga."