Eesti Laul 2025. Audio

INSTRUMENTAALFONOGRAMM

Instrumentaalfonogramm on audio fail, mida kasutatakse live-showde ajal. Fail peab olema pehmelt/õrnalt masterdatud. Palume vältida tugeva kompressiooniga mastereid. Fonogrammi loudness ei tohi olla üle -23db LUFS (Long Term) ja maksimum peak -1db TP (True Peak)



AUDIO TRACKID / MULTITRACK STEM'id

* Palume saata multitrack versioonid fonogrammist nii, et instumendid on jagatud eraldi gruppidesse, kasutame edaspidi mõistet stemid. Laiali jagamise skeemi leiate allpool olevast tabelist. Oluline on jälgida, et kõik stemi read, ja ka juba kokku mängitud stereo instrumentaalfonogramm ning ka loo raadioversioon algaks täpselt samast kohast (alguspunktist), ehk kaks takti enne loo algust. Palume jälgida, et instrumentaalfonogramm oleks multitrack stemidega TÄPSELT faasis.

* Kui vaatate tabelit, kus on kirjas kuidas audio ridu stemideks jagada, on olemas ka võimalus kasutada mitut click track'i ja hidden track'i, mis siis läheb ainult artistile kõrva. See annab soovi korral võimaluse antud trackile panna näiteks vocal guide instrumendi, mis aitab lauljal paremini intoneerida, seda ka kogu loo vältel.

* Kõik stemid peavad olema "märjad" s.t. reverbi, delay või teiste EQ/DYN efektidega, VÄLJA ARVATUD need stemid, kus on spetsiaalselt küsitud kuivasid, ehk "dry" steme, ehk ilma efektideta. Juhime tähelepanu, et stemid ridadel 23/24, kus on küsitud vokaali efekte, see tähendabki AINULT efekte. Ehk neil ridadel vokaali ennast olla ei tohi.

* Kõik stemid peavad olema tugevuselt loodud selliselt, et kui nad mängivad korraga maha helimikseril, mille heeblid seisavad 0db väärtusel, kõlab stemidest kokku mängitud miks nii, nagu te seda fonogrammina soovite. Kokku kõlava miksi valjudus ehk loudness on mitte üle -23db LUFS ja max peak -1db TP (True Peak)

* Kõik stemmid peavad olema täpselt ühe pikkusega. Steme tehes palun jälgige, et efektid nagu reverbid ja delay'd kõlaks lõpuni ja ühegi stemmi lõpp ei kõlaks "äralõigatult" ja failid ei tohi olla üle 3 minuti pikad.

* Stemide alguspunktid peavad algama kõik samast start punktist, kaks takti enne muusika või vokaali algust, juhul kui lugu algab näiteks vokaaliga.

* Parima tulemuse nimel ei tohi üle kompresseerida/limiteerida instrumentaalfonogrammi, loudness hoida mitte üle -23db LUFS (Long Term), maksimum peak -1db (True Peak).

Sellised, madalama leveliga masterid (vaiksemad), annavad helitehnikule nii saalis, monitortehnikule kui ka eetrihelitehnikule parimad võimalused orgaaniliselt kokku miksida eelsalvestatud fonogrammi ja live- vokaali.

* Loo ja failide pikkus ei tohi mitte mingil juhul ületada kolme minuti piiri. Tuleb arvestada, et loo pikkuseks arvestatakse failide pikkust, ehk kõik loo lõpus olevad effektid nagu reverbid ja delayd või mis iganes helid peavad olema lõppenud enne, kui timecode / faili pikkus saavutab 3:00. Pikemad lood / failid lihtsalt diskvalifitseeritakse.

MULTITRACKID / STEM'id ON KOHUSTUSLIKUD!

NB! kui laulul on muutuv taktimõõt ja/või tempo siis on vaja saata ka tempo track (MIDI) mis on sama alguspunktiga nagu stemid, ehk 2 takti enne muusika või vokaali algust. Palume ka jälgida, et tabeli lõpus on nõuded formaadile, millistena tuleb erinevad stemid saata. Üldine nõue on, et failid peavad olema 48khz ja 24 bit, osad on palutud stereos, osad monos.

PLAYBACK CHANNELS

CH 1 KICK DRUMS L

CH 2 KICK DRUMS R

CH 3 DRUMS L

Without KICK

CH 4 DRUMS R

Without KICK

CH 5 BASS L

CH 6 BASS R

CH 7 GTR L

CH 8 GTR R

CH 9 KEY L

CH 10 KEY R

CH 11 MISC L

Special Instruments

CH 12 MISC R

Special Instruments

CH 13 PRE RECORDED BACKING VOCAL L

optional

CH 14 PRE RECORDED BACKING VOCAL R

optional

CH 15 INSTRUMENTAL L

(MIX of TRACKS 1-14)

CH 16 INSTRUMENTAL R

(MIX of TRACKS 1-14)

CH 17 FULL MIX L

As heard on the album, mastered (for reference only)

CH 18 FULL MIX R

As heard on the album, mastered (for reference only)

CH 19 LEAD VOCAL L

Dry with no effects (only for virtual soundcheck and mix purposes)

CH 20 LEAD VOCAL R

Dry with no effects (only for virtual soundcheck and mix purposes)

CH 21 LIVE PERFORMED BACKING VOCAL L

Dry with no effects (only for virtual soundcheck and mix purposes)

CH 22 LIVE PERFORMED BACKING VOCAL R

Dry with no effects (only for virtual soundcheck and mix purposes)

CH 23 VOCAL EFFECTS L

(Reverbs, Delays, others)

CH 24 VOCAL EFFECTS R

(Reverbs, Delays, others)

CH 25 NOT USED

CH 26 NOT USED

CH 27 HIDDEN TRACKS L

(track only for in-ear)

CH 28 HIDDEN TRACKS R

(track only for in-ear)

CH 29 CLICK

(track only for in-ear)

CH 30 CLICK START

(track only for in-ear)

CH 31 ALT CLICK

(track only for in-ear)

CH 32 TIMECODE

WE WILL ADD LATER

FILE FORMAT CH 1/2 --- CH 27/28

File format: Wav Stereo interleaved

Bit depth 24

Sample Rate: 48 KHz

FILE FORMAT CH 29 --- CH 32

File format: Wav (Mono)

Bit depth 24

Sample Rate: 48 KHz