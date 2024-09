Potilaadalt "Kulp ja tirin" leiab täiendust oma nõudekollektsioonile

Nõudelaada korraldaja Marju Raudsepp rääkis "Terevisioonis", et lõputult kõiki nõusid, mis aastate jooksul koju kogunenud, ära kasutada ei jõua ning miks mitte saata need teisele ringile. Tema sõnul omistati eelmisel aastal Elvas toimunud nõudelaadal suur väärtus kristallile, kuid väga hinnas on ikka ka Tarbeklaasi erinevad tooted.

Elvas toimub juba kolmandat korda nõudelaat "Kulp ja tirin".

"Meie laada esmaesitlejal Jaanikal oli leide siit nurgast ja sealt nurgast ja tema idee seoses koju kogunenud nõudega oli sellest üleküllusest pisut vabaneda ja leida neile rakendus mitte läbi veebimüügi, vaid korraldada päris nõudele spetsialiseerunud laat. Tänu sellele on juba kolmandat aastat toimumas meie keeles potilaat," selgitas nõudelaada üks korraldaja Marju Raudsepp.

Raudsepa sõnul on inimeste kodudes väga palju nõusid. "Kellegi ämma keldrist tuleb välja mingisugused kastitäied rariteetsemaid või nõukaaegseid nõusid. Lõpmatuseni neid ju kasutada ei jõua. Eks inimesed on harjunud, et lähen poodi ja leian sealt midagi kena ja sädelevat, aga reaalselt võiks ju ära kasutada neid nõusid, mis meil juba olemas on, ja kui sa ise neid kasutada ei soovi, siis anda need teisele ringile."

Stuudiosse kaasa võetud vaagnate kohta ütles Raudsepp, et need on pärit Lõuna-Eesti talust, kus oli komme nõude alla märkida talu nimetuse esimene täht ja perekonnanime esimene täht. "Selle talu kastitäis märgistatud nõusid liikus mööda talusid ringi ja pidas kõik külapeod ära," lisas Raudsepp.

Laadalt otsivad inimesed täiendust oma puuduolevatele kollektsioonidele. "Meie laadalt on ka hästi palju tulnud tagasiside, et just oma serviisikollektsioonidele otsitakse täiendust ja on tihti ka leitud. See on hea võimalus silmast silma vestelda ja leida soovitud puuduolevad esemed," ütles Raudsepp.

Kui nõudevalik varieerub laadal aasta-aastalt ning ühel aastal otsitakse portselani, siis eelmise aasta laadal märkasid korraldajad, et hästi suur väärtus on omandatud kristallile.

"Kellel on võimalik, see muidugi soetab endale erinevaid kuninglikke komplekte, kuid ütleme siiski, et praegu on Tarbeklaasi erinevate toodete variatsioonid hästi hinnas," lisas Raudsepp.