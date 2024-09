Janne Saar: konkureerin pidevalt iseendaga

Laulja Janne Saar on viimased viis aastat elanud Bahamal ning tegeleb mangode ja banaanide kasvatamise, muusika kirjutamise ja produtseerimise ning ehitamise ning remontimisega. Saar rääkis saatele "R2 Hommik!", et hea muusika kirjutamiseks ei pea ilmtingimata Ameerikasse kolima, aga silmaringi laiendamine aitab loomeprotsessile väga palju kaasa.

Janne Saar on viimased viis aastat elanud Floridas ja Bahamal ning tegeleb muuhulgas mangode kasvatamisega ehk tal on oma mangofarm. "Mangod kasvavad väga lihtsalt, neile tuleb lihtsalt väetist panna. Eestiga võrreldes on mangod väga sarnased õuntega. Õuntega ei pea ka väga palju vaeva nägema," selgitas Saar, kes sattus Ameerikasse 23-aastaselt.

"Läksin Ameerikasse ikka muusikaunistustega, ennast arendama. Õppisin seal produtseerimist," lisas Saar.

Saare sõnul tegeleb ta iga päev erinevate projektidega. "Kasvatan banaane, mangosid, tegelen muusika kirjutamise ja produtseerimisega ja teen ka palju ehitusprojekte, haamer näpus. Viimati kui äike mul majja lõi, oli mul vaja veesoojendus välja vahetada. Siis mu kookospuu sai laksu ja see on vaja mootorsaega maha tõmmata. Pidev organiseerimine käib. Mees on mul tööl Floridas, mina olen siis Bahamal. Me oleme mõlemad introverdid ja meile tegelikult sobib see, et me ei pea kogu aeg ninapidi koos olema," ütles Saar.

Muusikat meeldib talle kirjutada siis, kui ta on üksi ja tal on aega mõelda.

Saare sõnul on viimase nelja-viie aasta jooksul Floridasse kolinud tuhandeid inimesi ja teed ei tule enam selle rahvahulgaga toime. "Florida on punane osariik, seal on rohkem vabadust."

"Kui Nexus lahku läks, siis mind alguses natuke häiris, et mind kogu aeg pandi sinna bändipunti, oleksin tahtnud näidata inimestele, kes ma olen ilma Nexuseta, aga nüüd on aeg mööda läinud ja ma vaatan seda nii, et see on pigem õnnistus, ja see oli väga lahe kogemus," ütles Saar.

"Eks ma olen iseendaga pidevalt konkurentsis. Mu eelmine plaat Meeting the Wolf, sellest ma tahtsin teha väga palju paremat plaati ja seepärast hakkasin kirjutama, otsima õiget saundi, tegin seda ka Eestis ja siis ma polnud sellega ikka rahul, otsisin õigeid muusikuid, õiget produtsenti," meenutas Saar.

Viimased viis aastat on Saar töötanud albumi kallal, mis ühendab R&B, popi ja bossanova mõjutusi. Septembri alguses ilmus tema kolmas singel, "Caribbean Blues", mis on inspireeritud Bahama saare elust.

"Hea muusika tegemiseks ei pea kolima ilmtingimata Ameerikasse, aga silmaringi laiendamine ja uued kogemused on väga olulised selleks, et kirjutada midagi huvitavat," arvas Saar.