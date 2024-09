Emmyde suurvõitja oli "Shōgun"

"Shōgun" teenis kokku 25 nominatsiooni ja võitis neist 18. Sealhulgas ka parima draamasarja, parima meespeaosatäitja ja parima naispeaosatäitja kategooriates. 18 auhinnaga tegi "Shōgun" ka uue rekordi. Sarja ühe hooaja eest pole varem 18 auhinda võidetud. Lisaks võitis esimest korda parima draamasarja auhinna jaapanikeelne sari.

Eestis saab parimat draamasarja näha Disney+ vahendusel. James Clavelli romaani põhjal valminud sari räägib Jaapani maaisandate vahelisest võimuheitlusest 16. ja 17 sajandi Jaapanis, kuhu satub laevahuku tagajärjel ka briti meremees John Blackthorne.

Taas oli edukas ka FX-i komöödiasari "The Bear", mis napsas kokku 11 auhinnavõitu, sealhulgas parima komöödiasarja ja parima meespeaosatäitja eest komöödiasarjas. 11 auhinda on ühe hooaja parim tulemus komöödiasarjade kontekstis. Tänavuse noosiga tegi "The Bear" ühe auhinnaga üle eelmisest auhindade jagamisest neile kuulunud rekordi, mil komöödiasari teenis ühe hooaja eest kümme auhinda.

Lühisarjade kategooriates võidutses Netflixi toodetud "Baby Reindeer", mis võitis 11 nominatsioonist kuus. Lisaks parimale lühisarjale, võitis sarja looja Richard Gadd nii lühisarja peaosatäitja kui stsenaristi kategooriad ning Jessica Gunning sai Gaddi jälitajana auhinna parima naiskõrvalosatäitjana.

Parima lühisarja auhinda vastu võttes sõnas Gadd, et ainus viis pääseda välja august, kus sarjatööstus on, on võtta riske. "Kui "Baby Reindeer" on midagi tõestanud, siis seda, et mingit kindlat valemit ei ole. Õnnestumiseks ei ole vaja suuri staare, end tõestanud kaubamärki, mitmete hooaegadega sarju, mis jutustavad kõikehõlmavaid lugusid. Ainus püsiv suurus igas televisiooni eduloos on hea loojutustamine," sõnas Gadd ja kutsus üles enne suuri saavutusi ka ebaõnnestuma.

Parim draamasari

"The Crown" (Netflix)

"Fallout" (Prime Video)

"The Gilded Age" (Max)

"The Morning Show" (Apple TV+)

"Mr. and Mrs. Smith" (Prime Video)

"Shōgun" (FX)

"Slow Horses" (Apple TV+)

"3 Body Problem" (Netflix)

Parim komöödisari

"Abbott Elementary" (ABC)

"The Bear" (FX)

"Curb Your Enthusiasm" (Max)

"Hacks" (Max)

"Only Murders in the Building" (Hulu)

"Palm Royale" (Apple TV+)

"Reservation Dogs" (FX)

"What We Do in the Shadows" (FX)

Parim lühi- või antoloogiasari

"Baby Reindeer" (Netflix)

"Fargo" (FX)

"Lessons in Chemistry" (Apple TV+)

"Ripley" (Netflix)

"True Detective: Night Country" (Max)

Parim meespeaosatäitja draamasarjas

Idris Elba ("Hijack")

Donald Glover ("Mr. & Mrs. Smith")

Walton Goggins ("Fallout")

Gary Oldman ("Slow Horses")

Hiroyuki Sanada ("Shōgun")

Dominic West ("The Crown")

Parim naispeaosatäitja draamasarjas

Jennifer Aniston ("The Morning Show")

Carrie Coon ("The Gilded Age")

Maya Erskine ("Mr. and Mrs. Smith")

Anna Sawai ("Shōgun")

Imelda Staunton ("The Crown")

Reese Witherspoon ("The Morning Show")

Parim meespeaosatäitja komöödiasarjas

Matt Berry ("What We Do in the Shadows")

Larry David ("Curb Your Enthusiasm")

Steve Martin ("Only Murders in the Building")

Martin Short ("Only Murders in the Building")

Jeremy Allen White ("The Bear")

D'Pharaoh Woon-A-Tai ("Reservation Dogs")

Parim naispeaosatäitja komöödiasarjas

Quinta Brunson ("Abbott Elementary")

Ayo Edebiri ("The Bear")

Selena Gomez ("Only Murders in the Building")

Maya Rudolph ("Loot")

Jean Smart ("Hacks")

Kristen Wiig ("Palm Royale")

Parim meespeaosatäitja lühi- või antoloogiasarjas

Matt Bomer ("Fellow Travelers")

Richard Gadd ("Baby Reindeer")

Jon Hamm ("Fargo")

Tom Hollander ("Feud: Capote vs. the Swans")

Andrew Scott ("Ripley")

Parim naispeaosatäitja lühi- või antoloogiasarjas

Jodie Foster ("True Detective: Night Country")

Brie Larson ("Lessons in Chemistry")

Juno Temple ("Fargo")

Sofia Vergara ("Griselda")

Naomi Watts ("Feud: Capote vs. the Swans")

Parim naiskõrvalosatäitja draamasarjas

Christine Baranski ("The Gilded Age")

Nicole Beharie ("The Morning Show")

Elizabeth Debicki ("The Crown")

Greta Lee ("The Morning Show")

Lesley Manville ("The Crown")

Karen Pittman ("The Morning Show")

Holland Taylor ("The Morning Show")

Parim meeskõrvalosatäitja draamasarjas

Tadanobu Asano ("Shōgun")

Billy Crudup ("The Morning Show")

Mark Duplass ("The Morning Show")

Jon Hamm ("The Morning Show")

Takehiro Hira ("Shōgun")

Jack Lowden ("Slow Horses")

Jonathan Pryce ("The Crown")

Parim naiskõrvalosatäitja komöödiasarjas

Carol Burnett ("Palm Royale")

Liza Colón-Zayas ("The Bear")

Hannah Einbinder ("Hacks")

Janelle James ("Abbott Elementary")

Sheryl Lee Ralph ("Abbott Elementary")

Meryl Streep ("Only Murders In The Building")

Parim meeskõrvalosatäitja komöödiasarjas

Lionel Boyce ("The Bear")

Paul W. Downs ("Hacks")

Ebon Moss-Bachrach ("The Bear")

Paul Rudd ("Only Murders In The Building")

Tyler James Williams ("Abbott Elementary")

Bowen Yang ("Saturday Night Live")

Parim naiskõrvalosatäitja lühi- või antoloogiasarjas

Dakota Fanning ("Ripley")

Lily Gladstone ("Under The Bridge")

Jessica Gunning ("Baby Reindeer")

Aja Naomi King ("Lessons In Chemistry")

Diane Lane ("Feud: Capote vs. The Swans")

Nava Mau ("Baby Reindeer")

Kali Reis ("True Detective: Night Country")

Parim meeskõrvalosatäitja lühi- või antoloogiasarjas

Jonathan Bailey ("Fellow Travelers")

Robert Downey Jr. ("The Sympathizer")

Tom Goodman-Hill ("Baby Reindeer")

John Hawkes ("True Detective: Night Country")

Lamorne Morris ("Fargo")

Lewis Pullman ("Lessons In Chemistry")

Treat Williams ("Feud: Capote vs. The Swans")

Silmapaistev animasari

"Blue Eye Samurai"

"Bob's Burgers"

"Scavengers Reign"

"The Simpsons"

"X-Men '97"

Kõikide võitjatega saab tutvuda siin.