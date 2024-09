Üle 30 aasta muusikaga tegelenud InBoil: mu õpipoisid aastad hakkavad läbi saama

Sel aastal andis InBoil koos ansambliga Külm Mai välja uue albumi "Analemma". Saates "Hommik Anuga" tunnistas ta, et on jõudnud muusikuna kohta, kus ta teab täpselt, mida tahab ning mis on õige ja mis vale.

"Ma tunnen, et mu õpipoisi aastad hakkavad läbi saama," ütles InBoil ja lisas, et ta ei pea enam õppima ning ta on valmis tegema seda, mida ta tahab ja suudab teha. "See tähendab, et kõik need 35 aastat, mis ma olen tegelenud muusika, kirjutamise ja loominguga, on olnud ettevalmistus selleks, kelleks ma nüüd olen saanud, sest ma tean täpselt, mida ma tahan, mis on õige ja mis on vale, mis sobib ja mis ei sobi."

InBoil ütles, et seetõttu arvavad kõik, et ta on ülbe. "Aga ma tean lihtsalt oma hinda," tõdes ta ja lisas, et on kohti, kuhu ta esinema ei lähe. "Kui inimesed söövad šnitslit ja joovad õlut, siis miks ma pean seal laulma, seda võib teha magnetofon või arvuti."

"Pealaegi ma olen arenenud sinnamaani välja, kus ma julgen arvata, et mul on midagi öelda ja ma ei saa rääkida inimesega, kellel on õlleklaas käes ja suu šnitslit täis, ma ei pea seda viisakaks," rõhutas ta ja mainis, et ta laulab seda, kes ta on. "Ei pea otsima mingit saladust, kes InBoil selline on, kuulake, mis ma laulan, täpsemalt enam ei ole võimalik öelda."

Esineda soovib ta kohtades, kus tekib usaldus ja vestlus. "Kui see tekib kontserdisaalis, väga hästi, kui see tekib praegu siin saates, super," selgitas ta ja lisas, et ta panebki end sellega keerulisse olukorda. "Aga keegi peab ju seda tegema."

"Ma olen ehitanud enda maailma, sest see maailm, mis on meie ümber, ei sobi mulle, ma olen ehitanud enda sisse enda maailma, kus ma käitun enda maailma reeglite järgi," sõnas ta ja selgitas, et tema maailmas tuleb olla aus, mitte teeselda ja öelda seda, mida mõtled. "See on see, mida inimesed ei kannata."

Saates esitas InBoil ka loo "Jaanuari jõgi":