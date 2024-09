Aednik Liisi Kont: elutoa vaagna asemel peaks õunu säilitama külmkapis

"Üks hea nipp teada saamiseks, kas õun on tegelikult ka küps, on proovida õuna puu küljest kätte saada, sest puu on nii tark, et kui õunad on valmis, siis annab ta viljad väga lihtsalt kätte," sõnas Liisi Kont ja mainis, et õunte korjamisel ei tohiks olla kindad käes, eriti sellised, millel on väikesed täpikesed sees. "Nendega me hakkame kohe vilju muljuma ja nii säilib vili palju vähem aega."

"Õun tuleb puu küljest lahti nii, kui me paneme ta peopesa sisse ja hoiame õrnalt nagu kanamuna ning proovime teda ülespoole murda," selgitas ta ja lisas, et kui üks õun lahti ei tule, võib ka teisi õunu proovida. "Ühe õuna pealt ei saa lõplikku otsust teha."

"Teine võimalus, kuidas küpsusastet kontrollida, on võtta nuga ja lõigata õun pooleks ning hinnata õuna seemnete värvust," sõnas ta ja lisas, et kui seemned on kolmandiku kuni poole ulatuses pruuniks värvunud, siis on korjamiseks õige aeg.

"Kui aga õunad on kukkunud puu alla maha, siis nende õuntega on kiire," mainis Kont ja lisas, et mahakukkumise koha peale tekib õunal pruun laik ja väga pikka aega selline õun ei säili. "Selline õun tuleks teha kiiresti koogiks, mahlaks või moosiks, sest hoidlasse pannes tekib selle koha peale kiiresti puuviljamädanik."

"Elutoas vaagna peal pole mõtet õunu säilitada, sest meelitame tuppa palju äädikakärbseid ning õunad ise lähevad kiiresti riknema," sõnas aednik ja mainis, et õigem oleks õunu säilitada külmkapis. "Seal need ei paku küll kellelegi erilist silmailmu, aga seevastu säilivad seal pikemat aega."