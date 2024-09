ETV2 teemaõhtu on sel korral pühendatud Peeter Volkonskile

Muusik, tõlkija, kirjanik, näitleja ja lavastaja Peeter Volkonski sai 12. septembril 70-aastaseks ning seetõttu on ka ETV2 teemaõhtu pühendatud just talle.

"Sinu uus sugulane. Peeter Volkonski"

Eetris 15. septembril kell 19.30

Kui nii mõnedki eestlased otsivad tikutulega oma suguvõsast siniverelisi eelkäijaid, siis teatrimees Peeter Volkonski esivanemad kuulusid aristokraatia tõelisesse koorekihti. Kelle sugupuu saaks veel alguse Vene riigi alusepanija Rjuriku endaga? Üllatuslikult selgub aga, et vürst Volkonski on sugulane ka ühe Eesti riigijuhiga.

Saatejuht Anna Pihl, toimetaja Epp Ehand, režissöör Märten Vaher, produtsent Piret Priisaar.

Lavastus "Peeter ja Tõnu"

Eetris 15. septembril kell 20.00

Kirjanik Mart Kivastik kirjutas etenduse kindlatele näitlejatele - Peeter Volkonskile ja Tõnu Ojale. Kaks meest ühes ruumis oma mälestustega omas tegelikkuses ja soovis, et päev ei mööduks asjatult.

Etenduse lavastas Von Krahli Teatris Hendrik Toompere jr, kujundas Mats Õun.

"Siin ja praegu. Peeter Volkonski"

Eetris 15. septembril kell 21.35

Saatejuht Jüri Aarma külaliseks on Peeter Volkonski.

"Näärmed"

Eetris 15. septembril kell 22.40

Alo Mattiiseni ja Peeter Volkonski teose esitavad Silvi Vrait, Hardi Volmer, Peeter Volkonski jt.

Režissöör Jüri Pihel, toimetaja Vahur Kersna.

Sulev Keeduse mängufilm "Mehetapja / Süütu / Vari"

Eetris 15. septembril kell 23.10

"Mehetapja" on motiiv rahvaluulest, teema, mida tuntakse Skandinaavia pärimustekstides, samuti ka meie samanimelises regilaulus. "Süütu" tegevus toimub 1949. aasta kevadel ja peategelaseks on Ingerimaalt Eestisse küüditatud noor Elina. "Vari" liigub kaasajas, päriselu ja fantaasia piirialadel. Peategelane Luna Lee otsustab kodunt põgeneda. Kas kusagil on veel midagi peale tühjuse?

Kolme novelli ühendav lüli on peategelane: nii Maarat, Elinat kui ka Luna Leed mängib Rea Lest. Teistes rollides Jörgen Liik, Üllar Saaremäe, Toomas Suumann, Priit Pedajas, Katariina Unt, Peeter Volkonski, Mari Lill, Ain Lutsepp, Meelis Rämmeld, Juhan Ulfsak, Helena Merzin, Eduard Salmistu jt.

Režissöör Sulev Keedus, operaatorid Erik Põllumaa ja Ivar Taim.

"Palli-Propeller"

Eetris 16. septembril kell 01.25

ETV ja ER jalgpallimatš. Esineb ansambel "Propeller".

Režissöör Peeter Brambat, toimetaja Reet Linna.