Sundja bändist Ewert and the Two Dragons: meil oli tegelikult väga uhke sõit

Muusik Ewert Sundja ütles saates "Hommik Anuga", et Ewert and The Two Dragonsi laialimineku üks põhjustest oli see, et vältimatu tuhin, mis on vajalik sellise rongi vedamiseks, lihtsalt lõppes.

Sel aastal on Ewert Sundjal selja taga kaks lahkuminekut: laiali läks tema pikaaegne ansambel Ewert and The Two Dragons ning ta lahutas ka oma abikaasa Kadrist. "Neid otsuseid on raske teha ja ennekõike on neid mõnda aega ka raske tunnistada, need ei olnud asjad, mis sündisid üleöö," sõnas ta ja lisas, et seda tingimata öelda ei saa, et lahkuminekud oleksid head. "Aga nad ei see ei pea olema ka maailma lõpp, see on lihtsalt mingi etapi lõpp."

Sundja kinnitas, et bändi laialimineku osas ei saa ta kõigi eest rääkida. "See on ka minu jaoks üsna värske asi ja ma pole seda lõpuni suutnud ise ka veel mõtestada," kinnitas ta ja nentis, et ilmselt sai lihtsalt nende aeg otsa. "See vältimatu tuhin, mis on vajalik sellise rongi vedamiseks, lõppes."

"Nüüd tuleb leida mingi uus asi, mida kirega teha," rõhutas ta ja lisas, et hetkel kirjutab ta küll muusikat, aga täpset väljundit ta alles otsib. Muusika on tema jaoks olnud alati ka mingil määral terapeutiline tegevus. "Kindlasti on see odavam kui teraapias käia."

Sellele on Sundja sõnul keeruline vastata, miks Ewert and the Two Dragonsi läbilöök Euroopas täielikult ei õnnestunud. "Neid põhjuseid võib sadu olla ja ma arvan, et see kõver oli väga õiges suunas, aga juhtus ka mingi teine nihe universaalselt maailmas ning sellega kiirelt adapteerumine ei olnud meie enda forte," selgitas ta ja rõhutas, et ta ei soovi samas ka halada. "Meil oli väga uhke sõit."

