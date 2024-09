Pildid: Raplas toimub üheksandat korda kultuurifestival Särin

Festivali avamisel esitas Raplaga seotud lugusid festivalimeeskonnast koosnev bänd Särina Majabänd eesotsas peakorraldaja Maili Metssaluga, Sten-Olle Moldau, Lennart Lennuk, Madis Kirss, Lauri Kadalipp, lisaks ka Mari Jürjens, Karolin Saariste ja räppar Maakuu.

Festivali programmis vaadati filmi "Tulnukas 2" ning külas olid ka režissöör Rasmus Merivoo ja Valdist mänginud Märt Avandi. Tehisaru kaasabil tekkis publiku silme all Paide Teatri etendus "Konsiilium". Eesti pärimusmuusika uuendusi tõi lõõtsakuningas Juhan Uppin. Elektroonilise maailma tekitasid Koikson_Tärn_Mölder ning õhtu lõpetas ansambel Vennaskond.

Rapla festivali peamine tegevuspunkt on Kultuuriklubi Baas, kus on nii sise- kui välisala. Filme näidatakse ja nendest räägitakse Rapla kinos.

Kunstivestlust pidasid kunstnikud, kelle teosed on festivali ajal nähtaval Kaasaegse Kunsti Keskuses ja Baasi kohvikus. Näitustega on väljas Margit Terasmees, Toomas Kuusing ja Regina-Mareta Soonsein. Lisaks on Rapla Promenaadil näha eesti loodusfotograafide näitus "Vereta jaht".

Kirjandusprogrammis vestles Tartu Ülikoolis poliitika- ja sotsiosemiootika professor Andreas Ventsel levivate vandenõuteooriate ohtudest.