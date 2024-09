Vikerraadio kuulajad valisid kõige mõjurikkamaks ajalootegelaseks Lydia Koidula

"Eesti lugu" eestvedamisel toimunud hääletusele oli toimetuse valikul pandud 26 isikut, kes on meie rahvaks kasvamist kujundanud sõnade või tegudega. Ülekaalukalt hääletasid kuulajad kõige mõjurikkamaks Lydia Koidula 966 häälega. Talle järgnesid Friedrich Reinhold Kreutzwald 851 häälega ja Johann Voldemar Jannsen 773 häälega. Kokku anti ajalootegelastele 11 402 häält, korraga sai hääletada kuni viie isiku poolt. Kogu tabel on kuvatud allpool.

Ajaloosarja "Eesti lugu" autor Piret Kriivan on meeldivalt üllatunud, et hääletusest osavõtt oli nii aktiivne. "Lydia Koidula esimene ja papa Jannsen kolmas – oli üsna ootuspärane, et rahvusliku liikumise suurkujud edetabeli tipus on. Samuti ei ole ootamatu, et rahvusliku liikumise vaimuelu mõjutaja Kreutzwaldi koht on esikolmikus. Võib-olla väike üllatus on, et Konstantin Päts ei jää esikolmikust neljandal kohal olles kaugele maha, hoolimata teravast kriitikast tema hilisemate vastuoluliste otsuste pihta," kommenteeris Kriivan tulemusi ja rõõmustas samas, et kuulajad teavad ja on hääli andnud ka esimesele ristitud vanemale Tabelinusele.

Hääletusega tähistab "Eesti lugu" 20 aasta täitumist Vikerraadio eetris. Juba 20. septembril ootab Piret Kriivan kuulajaid "Eesti lugu" avalikule salvestusele Eesti Ringhäälingumuuseumisse Türil, kus Tartu Ülikooli kaasprofessor Ago Pajur räägib 1905. aasta revolutsioonisündmustest Türi kihelkonnas ja jutustab põnevaid lugusid Türi kihelkonna ja linna lähemast ning kaugemast minevikust. Publik on muuseumi oodatud 20. septembril kell 13.45, sisspääs on tasuta.

Mõjurikaste ajalootegelaste hääletuse tulemused:

Lydia Koidula 966

Friedrich Reinhold Kreutzwald 851

Johann Voldemar Jannsen 773

Konstantin Päts 739

Carl Robert Jakobson 730

Jaan Tõnisson 682

Bengt Gottfried Forselius 627

Johan Laidoner 620

Jaan Poska 618

Lembitu 590

Jakob Hurt 582

Julius Kuperjanov 577

Johan Pitka 539

Kristjan Jaak Peterson 537

Balthasar Russow 350

Ernst Jaakson 317

Miina Härma 291

Jüri Vilms 241

Preester Henrik 136

Neli kuningat 128

Ivo Schenkenberg 121

Käsu Hans 101

Gustav Suits 83

Villem Reiman 76

Marie Reisik 71

Tabelinus 56

4. septembril 2004. aastal Vikerraadios alustanud sarja "Eesti lugu" varamus on tänaseks 809 saadet ning neid on Vikerraadio kodulehelt ja mobiilirakendusest kokku järelkuulatud 3 321 864 korda. 20 aasta vältel on sarjas käsitletud ajajärke muinasajast iseseisvuse sünnini.

"Eesti lugu" alustasid Lauri Vahtre ja Ain Mäesalu, saate autor on Piret Kriivan. Ligikaudu 200 ajaloolase, arheoloogi, koduloo-uurija, etnoloogi seas on sagedasemad esinejad Ain Mäesalu järel olnud Enn Tarvel, Jüri Kivimäe, Ago Pajur. Äsja alanud 20. hooajal käsitleb "Eesti lugu" vasakpoolse poliitika lugu Eestis.

"Eesti lugu" on Vikerraadio eetris laupäeviti kell 13.05, järelkuulatav Vikerraadio kodulehel ja Eesti Raadio mobiilirakenduses.