Elss Raidmets lavaka 32. lennust: me oleme nagu vabapidamisel kanad

EMTA lavakunstikooli 32. lennu näitleja- ja lavastajatudengid rääkisid "Ringvaates" oma suurtest eeskujudest ning tõid välja, et nad eristuvad keskmisest lavaka kursusest sellega, et nemad on pigem vabapidamisel kanad. Elss Raidmetsa sõnul on nad oma kursuse juhendajast Mart Kolditsast inspireerununa üsna ropu suuga kursus.

Lavakunstikooli 32. lennus õpib 11 näitlejat, kaks dramaturgi ja neli lavastajat ning peatselt jõuab lavale Aino Kallase jutustus "Püha jõe kättemaks", mida lavastavad kursuse neli lavastajatudengit.

EMTA lavakunstikooli lavastuse "Püha Jõe kättemaks" proov Autor/allikas: Triin-Brigitta Heidov

"Minu vaieldamatu lemmik on Marika Vaarik," ütles lavastajatudeng Brigita Heidov.

Lavastajatudeng Robi Varulit inspireerivad viimasel ajal väga Jaan Toominga kirjutatud tekstid teatrist ning lavastajatudeng Oliver Reimanni inspireerub viimasel ajal kõige rohkem Kaie Mihkelsonist.

Lavastajatudengi Elss Raidmetsa inspiratsiooniallikaks on hetkel ansambel Radiohead.

""Püha jõe kättemaks" räägib kahe maailmavaate ja tõe põrkumisest," selgitas Heidov.

"Kui te kujutaksite ette meid ühte maali värvimas, siis pool sellest ajast me oleme selle kõrval ja arutame, mis meie järgmine joon on ja vastutuse jagamise kohapealt nii palju, et kes segab värve kokku, kes puhastab pintsleid," kommenteeris Varul, kui keerukas on neljakesi üht lavastust lavastada.

"Sa ikkagi selle kahe aasta jooksul oled nende inimestega olnud igas asendis ja näed ära, kes mis hetkel mida vajab ja kuidas kedagi saab sel hetkel kõige paremini aidata," lisas Reimann.

Näitlejatudengid tõid ka välja, kellele nemad alt üles vaatavad. Uku Pokk on pärit Saaremaalt ja tema arvates on Indrek Sammul mees, kellele ta alt üles vaatab.

Erik Hermaküla on sündinud ja üles kasvanud Tallinnas ning tema teatri eeskuju on ja oli Jaan Tooming. Katarina Sits tuleb Haapsalust ja tema vaatab alt üles Teele Pärnale. Joonas Koff on pärit Tallinnast ja tema eeskujuks on Indrek Sammul.

Carolyn Veensalu tuleb samuti Tallinnast ja tema vaatab alt üles Helena Lotmanile. Erling Eding on pärit Rakverest, Alex Paul Pukk Viimsist, Mattias Nurga Tallinnast ning nad kõik vaatavad alt üles üles Priit Võigemastile.

Eliis-Maria Koit tuleb Haapsalust ja vaatab alt üles Tiina Tauraitele. Mauri Liiv Tallinnast ja vaatab alt üles Marika Vaarikule. Mirjam Aavakivi tuleb Tartust ja vaatab alt üles oma õpetajale Tiina Tauraitele.

"Kõik legendid lavaka kohta vastavad ikkagi tõele, aga mõni on tehtud ikkagi hirmsamaks ja mõni ongi nii hirmus," ütles Aavakivi.

Hermaküla romantiseeris kõike enne kui kooli tuli. "Kujutasin ette, et ma hakkangi seda kõike nautima, et nii pikad päevad ja proovid, aga siis, kui see kätte jõudis, siis ei olnud see enam üldse nii mõnus."

"Kui keegi vaataks meie erialatunde kõrvalt, siis see võib küll mingi sekti mõõdu välja anda," muheles Eding.

"Aga meil on räige kirg ja tahtejõud teha," lisas Sits.

EMTA lavakunstikooli lavastuse "Püha Jõe kättemaks" proov Autor/allikas: Triin-Brigitta Heidov

Raidmetsa sõnul eristuvad nemad keskmisest lavaka kursusest sellega, et nad on sellised vabapidamisel kanad. "Käime koolis ja oleme distsiplineeritud ja tublid ka kui on vaja, aga lubame endale lõbutsemist ka natuke."

Huumorist rääkides toovad kõik välja oma kursuse juhendaja Mart Kolditsa.

"Kõik algab meie õpetajast Mardist," ütles Varul.

"Kõik meie naljad ongi tegelikult Mardi naljad," lisas Heidov.

Raidmetsa sõnul said nad oma kunstnikult tagasisidet, et nad on Mardist inspireerununa üpris ropu suuga kursus.