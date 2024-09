Guinnessi rekordi omanik Ken Laumets sõitis veelauaga järjest kümme tundi

Värske Guinnessi rekordi omanik Ken Laumets suutis veelauaga järjest sõita kümme tundi, 36 minutit ja 47 sekundit.

"Eelmine rekord oli umbes 20 minutit vähem, üks inglise härra tegi selle," lisas Laumets.

Rekordi nimel tiirutas ta Kamari järvel, mis on vaid 230 meetrit lai.

Laumetsa sõnul ei olnud Guinnessi rekord algselt eesmärk. "See juhtus, aga väga äge on ennast Guinnessi rekordite raamatus näha, et olen seal esindatud."

Rekordi saavutamisele aitasid Laumetsa sõnul kaasa kõrvaklapid. "Kuus tundi mängis kõrvus muusika, mingil hetkel aga andis aku otsad ja siis pidin ilma hakkama saama. Viie-kuue tunni pealt tulid lihaskrambid."

Kõige keerulisem oli Laumetsa sõnul kurvikoht, sest kui ei hoia piisavalt pingul, siis tõmbab hästi kõvasti. "Selle rekordi puhul pidi ühe või kahe käega pidemest kogu aeg kinni hoidma ja see oli väga pikk aeg. Sel ajal oli ka korralik vihmasadu. Kaks kohtunikku istusid seal ja panid mu ringe kirja," ütles Laumets.

"Järgmised kaks-kolm päeva oli väga valus olla, öösel ka ei saanud magada," selgitas Laumets, kes igapäevaelus töötab trennisaalis treenerina ja annab akrobaatika ja parkuuri trenne. "Ise õppisin kunagi omal käel."

Eestis on veelaua hooaeg üsna lühike, kõigest kolm-neli kuud. "Septembri lõpus oli küll nii, et ma seda lauda enam niipea näha ei taha," muheles Laumets.