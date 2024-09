Andrus Vaarik: ma olen Endla teatris väga õnnelik

Endla teatri näitlejad Andrus Vaarik ja Märt Avandi tutvustasid "Terevisioonis" uue hooaja lavastusi ning Vaarik rääkis, et ta võtab uue lavastuse proovi minnes välja ikka oma vanad trikid ja loodab, et keegi ei näe, aga siis hakkab häbi ja ta püüab ikka areneda. Tema sõnul on ta Endla teatris väga õnnelik, sest Endlas on Eesti kõige tugevam trupp.

"Meie iseärasus on see, et me mängime suvel tihtipeale oma tavarepertuaari, sest Pärnusse tullakse ju suvel puhkama ja siis on seal väga palju inimesi, kes muidu Pärnus ei ela ja nemad käivad päris meeleldi teatris, isegi kui õues on 28 kraadi sooja," ütles Endla teatri näitleja Märt Avandi. "Mis on hämmastav, sest mina näiteks ei käiks."

"Seda võib endale nii tugev teater kui Endla lubada, et ei pea mingeid veiderdusi harrastama," lisas Endla teatri näitleja Andrus Vaarik.

Vaarikut on uuel hooajal ootamas kaks uut rolli. "Üks on Tiit Palu juhtimisel juba käsil, me teeme Thornton Wilderi "Üle noatera", mida Eestimaal pole kunagi tehtud. Wilder on erakordselt šikk kirjanik."

Lugu võtab Vaariku sõnul veidi bufonaadlikus vormis läbi inimajaloo. "Esimeses vaatuses on mammutid, teises vaatuses tuleb suur veeuputus ja kolmas vaatus on peale sõda," selgitas Vaarik. "Kirjanik lihtsalt sisendab meile usku, jõudu ja lootust, et me saame kõigega hakkama."

Lavastuses on Vaariku abikaasa rollis Piret Laurimaa ning põhimõtteliselt kehastavad seal Vaariku sõnul nad Aadamat ja Eevat. "Me elame üle jääaja, veeuputuse ja sõja," lisas Vaarik.

Avandi astub sel hooajal üles Henrik Ibseni kõige kuulsamas näitemängus "Nora ehk nukumaja."

"See on ajatu lugu, esimene feministlik näitemäng 1879. aastal kirjutatud. Lugu on aktuaalne ka tänapäeval," lisas Avandi, sest jutustab perevägivallast, mis jääb koduseinte vahele.

Sel hooajal esietendub Endlas ka Vladislav Koržetsi kirjutatud koguperelavastus "Üks kord ühes paigas."

"Kaili Viidas on erakordselt pädev tegema lastelavastusi. Üks mu lasterikas endine kolleeg Linnateatrist käis "Tippi ja Täppi" vaatamas ja ta oli nii vaimustatud ja nii kade, et miks nende teatris ei hoolitseta laste eest," ütles Vaarik.

Avandi sõnul saavad isad-emad kindlasti sellest etendusest teatrielamuse.

"Ei ole sugugi kerge olla huvitav emale ja isale ja lapsele ka," lisas Vaarik.

Vaarik selgitas, et kõigepealt võtab ta uue lavastuse proovi minnes välja ikka oma vanad trikid ja loodab, et keegi ei näe, aga siis hakkab häbi ja püüab ikka areneda. "Ma olen nii õnnelik Endla teatris," ütles Vaarik ja lisas muheledes, et ta tuli Endlasse läbi lööma, aga seda märki ei paista küll veel kuskilt. "Meil on tõesti tore teater ja ma arvan, et meil on kõige tugevam trupp üldse Eestis. On jah," kinnitas Vaarik.