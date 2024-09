Ansambel Ehale: mängime vanu rahvaviise ja kirjutame ka ise lugusid

"Eesti pärimusmuusika on meile ka väga oluline ja südamelähedane, aga oma tegutsemisaja jooksul pole me tahtnud ennast piiritleda mingi kindla žanriga, me katsetame ja teeme seda, mis meile meeldib," ütles ansambli Ehale liige Hellika Otsar.

"Me teeme lugusid, mis põhinevad rahvaviisidel ja lauludel, aga meil on ka mõni oma bändiliikme poolt kirjutatud lugu," lisas ansambliliige Aneta Ponetajeva.

Ponetajeva sõnul on nad käinud ka arhiivides kolamas ja vanu rahvaviise otsimas, aga tänapäeva folgimaailmas liiguvad lood ka käest kätte ja suust suhu.

Otsar lisas, et Eesti puhul on väga hea see, et väga palju on digitaliseeritud. "Pärimusmuusika noodikogu on digitaliseeritud ja mina olen küll tunde seal keskkonnas veetnud ja otsinud uusi lugusid ning kuulanud neid arhiivisalvestisi kohe enda sülearvutist."

Bänd andis juulikuus välja debüütalbumi, mis tuleb esitlemisele Raplas toimuval kultuurifestivalil Särin.

Bänd on viies kategoorias nomineeritud tänavusel Etnokulbil. Bändi sõnul tuli see neile suure üllatusena. "Kui rahvas meie poolt hääletab, siis võib küll juhtuda, et me mõnes kategoorias võidame. Eks ikka kõige uhkemad on need aasta albumi ja aasta artisti kategooriad, mida väga sooviks saada, need on folgi eesti muusika auhinnad," lisas Otsar.

"The Limping Frog", ansambel Ehale

"Saksamaa linnud haava oksa peal", ansambel Ehale