Kõrvitsast saab valmistada maitsvaid trühvleid

"Siin on kaks võimalust. Kellel on kõrvitsad kodus olemas, siis peab ära koorima ja püreestama ning siis saab kasutada. Kui kellelgi on väga kiire, siis leiab sügavkülmaletist ka juba kõrvitsapüreed," ütles Chocolala asutaja Kristi Lehis.

Lehise sõnul on retsept hästi lihtne, aga seda peab väga täpselt järgima, muidu võib segu jääda väga vedel. "Kõigepealt paneme soojenema sada grammi kõrvitsapüreed. Kui püree hakkab soojenema, siis lisame 200 grammi šokolaadi. Meil siin on piimašokolaad, aga tegelikult võib olla ka tume šokolaad ja sel juhul on see vegantoode."

"Kes väga magusat šokolaadi ei armasta, võib kaubandusest leida ka 50-protsendilist šokolaadi, meie teeme praegu 33-protsendilise piimašokolaadiga," lisas Lehis.

Siis lisatakse juurde pekaanipähkli väikesed tükid. "Nüüd on põhjaosa valmis, aga kes soovib, võib maitse järgi panna ka kaneeli ja kui segu on valmis, tuleb see pooleks tunniks külmkappi panna."

Seejärel võetakse segu kapist välja ja rullitakse näppude vahel väikesed pallid. "Igaüks võib ise otsustada, mille sees sa pallikesi veeretad, mina veeretan külmkuivatatud pohla pulbris."

Lehise sõnul on šokolaadi hind selle aasta jooksul üle kahe korra kallim. "Põhjuseid on mitu. Kakao hind börsil on väga kõrgeks läinud, sest kakaopuude saagikus ei ole olnud nii hea ja inimesed tahavad ka rohkem šokolaadi süüa, juurde on tulnud uued turud," selgitas Lehis.