Uue muusika reede: The Weeknd, Charli XCX, Playboi Carti, Maria Kallastu

Suvi on ametlikult läbi ja muusikatööstus on valmis täistuuridel aastat lõpetama. The Weeknd valmistub oma viimaseks albumiks, uute singlitega on tagasi Playboi Carti ja Tate McRae, Kendrick Lamar postitab muusikat Instagrami ja brat-suvi ei lõppe see-eest veel nii pea.

Kuula Hetke – "Eksinud Udu"

Kuula Hetke on improvisatoorne flöödiduo koosseisus Kärt Pihlap ja Katariina Tirmaste. Duo põhirepertuaar koosneb flötistide kodukohtadest pärimuslikest motiividest ja omaloomingust, mille muusikud võtavad tükkideks ja panevad laval kokku tagasi. "Eksinud Udu" on esimene lugu flöödiduo septembri lõpus ilmuvalt albumilt "Kuula Hetke Remixed", mis valmis koostöös produtsent Maris Pihlapiga.

Maria Kallastu – "Varahommik"

Kallastu sõnul on tema esimene eestikeelene soolosingel olnud loomise hetkest saati eriline ja suuresti tänu produtsent Gevin Niglasele. "Jõudsime selle looni peale paari sessiooni stuudios ning haarasime kohe kinni, sest me mõlemad nägime selles palju potentsiaali. Varahommikul on minu jaoks kindel ja spetsiifiline kõla, mis aitab välja tuua loo ebalevad ja segased tunded. Selle harmoonia ja tugev biit tekitavad huvitava koosluse," rääkis Kallastu.

Laura Prits – "River"

"See laul kirjutas ennast justkui ise," sõnas Laura Prits. "Mul on väga hea meel, et sain teha koostööd sellise andeka produtsendiga nagu Reimo Namm. Soovisin luua miskit, mis vastaks minu hetkeemotsioonidele ja samas katsetada, kuidas oleks päris omapead ning eraldi bändist muusikat luua. Loodan, et see laul julgustab inimesi tegema elus muutuseid, kuulama oma sisetunnet ja astuma neid samme, mida nad on pikalt edasi lükanud," lisas ta.

Charli XCX ja Troye Sivan – "Talk talk"

Kuigi septembri alguses jättis Charli XCX endisel Twitteri platvormil igaveseks brat-suvega hüvasti, siis tundub, et nii kergelt briti popstaar ikkagi lahti ei lase, sest koos Troye Sivaniga on järjekordne lugu albumilt "Brat" saanud hoogsama ja tantsulisema kuue. 11. oktoobril ilmub kevadisest albumist ka uus version "Brat and It's Completely Different but Also Still Brat", millel kuuleb viit juba ilmunud remiksi ja veel 11 lugu, mis on eeldatavasti samuti ümbertöötlused juuni alguses ilmunud "Bratist".

Four Tet ja Ellie Goulding – "In My Dreams"

Four Teti ja Ellie Gouldingu uus koostöö sündis taas laulja saadetud häälsõnumitest. "Goulding ütles mulle, et talle meeldib mulle saade vokaale, mida võin kasutada lihtsalt saundide või millena iganes. Nii sündis ka lugu "Baby" mõne aasta eest. Leidsin veel sobilikke saunde ja tegin loo "In My Dreams". Goulding lisas ka mõned uued vokaalid, aga jätsime häälsõnumite salvestused peaosasse. Esimene salvestus on vist tihti kõige maagilisem," selgitas produtsent.

Playboi Carti – "All Red"

Playboi Carti uuel singlil kuuleb ei-tea-mitmendat hübriid-moonutust Atlanta ekstentrik-räppari häälest. "All Red" on esimene singel Carti neljandalt albumilt "I Am Music", mis peaks ilmuma käimasoleva aastanumbri sees. Lugu "Timeless", mis arvatavasti uuele albumile jõuab, esitas Carti möödunud laupäeval ka Sao Paolos toimunud The Weekndi kontserdil.

Popstar Benny, Vayda ja SadBoi – "Wiz"

Atlanta uue põlvkonna produtsent Popstar Benny kutsus kaasa teise noore Atlanta uue tegija Vayda ning Jamaika juurde Kanada räppari Sadboi, et anda kuulajetele esimene maik 11. oktoobri ilmuvalt produtsendialbumilt.

Tate McRae – "It's ok I'm ok"

Möödunud aastal megahitiga "Greedy" muusikatööstuse kanna lõplikult kinnitanud 21-aastane Kanada laulja Tate McRae avaldas esimese singli oma kolmandalt albumilt. Üks loo autoritest on One Republicu vokalistina tuntud Ryan Tedder.

FKA Twigs – "Eusexua"

FKA Twigsi uus singel jagab nime tema järgmise albumiga, mille ta augustikuus New Yorgis toimunud kuulamispeol juba täismahus ette mängis. Loo produtsentideks on artist ise, Koreless ja Eartheater. Albumi valmimisel pakkus inspiratsiooni FKA Twigsi kolimine Prahasse, kus ta armus techno'sse. "See ei ole techno-album, aga selle vaimu on seal tunda," ütles artist ise.

Franz Ferdinand – "Audacious"

2025. aasta 10. jaanuaril lõpetavad Šoti rokkarid 7-aastase albumipõua, sest ilmub Franz Ferdinandi kuues album "The Human Fear". Albumi produtsendiks on Mark Ralph, kellega ühes valmis bändi 2013. aasta album "Right Thoughts, Right Words, Right Action".

The Weeknd – "Dancing In The Flames"

Eelmisel nädalavahetusel Sao Paolos 70 000 inimese ees esinenud The Weeknd jagas esimest lugu albumilt "Hurry Up Tomorrow", mis on artisti enda sõnul viimane The Weekndi nime alt. Ilmumiskuupäeva veel välja kuulutatud pole, aga kuna albumit saab juba tellida, siis see aeg kaugel olla ei saa. Singliga koos ilmunud muusikavideo on ka reklaam uuele Apple'i telefonile iPhone 16 ning on täielikult uue telefoniga üles filmitud.

Tears For Fears – "The Girl That I Call Home"

1980. aastate briti popiduo Tears For Fears võtab hoogu oma esimese live-albumi välja andmiseks ning sellega seoses jagasid ka esimest neljast varem kuulmata loost.

Kendrick Lamar – Nimeta

Veidi peale seda, kui teatati, et järgmise Super Bowli vaheaja-show peaesineja on Kendrick Lamar ja täpselt sel hetkel, kui algasid tänavuse MTV videoauhindade jagamised, jagas räppar ainult oma instagramis nimetut pala, millele fännid on pannud nimeks "Watch The Party Die".

View this post on Instagram A post shared by Kendrick Lamar (@kendricklamar)

