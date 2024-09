Kunstiakadeemia noored andsid Tallinna pumplatele uue ilme

Tallinna Veel on pealinnas üle 200 veepumpla. Tavaliselt meelitavad need salakunstnikke, aga nüüd lasi veefirma neljale neist Eesti Kunstiakadeemia tudengid ligi.

Tallinna Vee varahaldusdirektor Tarvi Thomberg rääkis "Ringvaates", et ettevõtmise eesmärk on linnaruumi kujundada."Valdavalt on Tallinna Vee varad linnas maa all. Kui me peame mõnes kohas maa peale tulema, üritame seda sobitada linnaruumiga nii hästi kui võimalik."

Uue ilme sai neli pumplat. "Kunstnikke oli kuskil kaks korda rohkem kui objekte, kavandeid oli kuskil neli korda rohkem," märkis Thomberg. "Noored kunstnikud on leidlikud ja minu meelest on tulemus täitsa hea."

Tema sõnul on linlased pumplate uue ilme hästi vastu võtnud ja tulevikus loodetakse projektiga jätkata.

Kunstnik Johannes Adrik otsustas ühele pumplale pardi teha. "Kuna Tallinna Vee poolt tulev sisend oli vesi, otsustasin pardi teha. Mina panin sellele nimeks Heado part. See on kergelt hedonistlik part, kehahoiak on veega hästi sarnane, voolav ja vaba. Võik anda inimestele edasi tunde, et võtta ise ka vabamalt," tutvustas ta oma tööd.

Adriku sõnul on pumplatele uue ilme andmine hea viis, kuidas hallidele majadele uus ilme anda. "Eks see on hakanud laiemale rahvale peale minema. Saadakse aru, et kogu grafiti, kogu tänavakunst ei ole vandaalitsemine," sõnas ta.