Mare Oder: seenetoitusid ei soojendata ega anta päris väikestele lastele

Mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder rääkis saates "Huvitaja", et seenetoite ei soojendata ega anta alla kaheaastastele lastele. Tema sõnul on igal aastal probleeme ka seentega, mis reageerivad alkoholiga ning alkoholiannuseks piisab ka ravimist, mis on alkoholi baasil, näiteks tinktuurid.

"Oleme praegu meie kõige suurema seenehooaja keskel. Tänaseks on meie poole pöördunud 66 inimest ja see arv igapäevaselt tõuseb. Inimesed näevad vaeva just seente tuvastamisega," ütles Mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder.

"Kui metsas kohtate mõnda tuvastamata seent, las see jääb metsa. Sellest seenest loobuda igal järgneval etapil on aina raskem. Inimesed teevad seeni purki ja keskööl saabub meile kõne, et seened potis on pruunid, kas me oskame öelda, mis seened need on. Meie ei tuvasta seeni ei purgist ega korvist."

Oderi sõnul ütlevad ka seeneteadlased, et seene tuvastamiseks peab nägema tervet seent. Inimesed üsna varmalt panevad seenepilte ka Facebooki gruppidesse ja uurivad, et kas ma võin seda süüa. "Mõned teevad seal nalja, mõned pakuvad lihtsalt huupi, et võib pannile panna, aga tegelikult tuleb võõraste inimeste nõuannetesse väga kriitiliselt suhtuda."

Sel aastal on teemaks valged ja rohelised kärbseseened ja natuke enam on sel aastal ka vöödikute söömise tagajärjel inimesi haiglasse sattunud. "Inimesed ajavad vöödikuid segamini erinevate riisikatega," lisas Oder.

Oderi sõnul on neid mürgistusi ka, kus tegelikult ohutu seen, näiteks kukeseen, mida on väga raske millegagi segamini ajada, on töödeldud valesti või on jäänud pikaks ajaks seisma.

"Kui ma teen seenetoitu, siis seenetoitusid ei soojendata, ei panda külmikusse, et uuesti soojendada ning samuti ei anta ka kuni kaheaastastele lastele, sest nad ei suuda seeni seedida," selgitas Oder.

Kui me lagunema hakanud seent uuesti toiduks tarvitame, võib see kaebusi tekitada. "Kui inimene üldse ei kannata seeni, helistab meile mürgistusliinile ja kaebab, et juba eelmisel aastal oli halvasti, siis see ei möödu," pani Oder südamele. "See inimene ei kannata mitte mingisuguseid seeni, see tasub meelde jätta."

Igal aastal on teemaks ka seened, mis reageerivad alkoholiga. "On olnud nii, et tehakse tugevad puravikujahid ja siis tähistatakse seda rohke alkoholiga, sel juhul saadakse kindlasti antabusreaktsioon, mis on tüüpiline alkoholi ja seene mittesobimine."

"Tasub ka meeles pidada, et kui ma söön seeni, mis alkoholiga reageerivad, siis alkoholiks piisab ka ravimist, mis on alkoholi baasil, näiteks tinktuurid. Inimesed ei oska seda kohe seostada," ütles Oder. "Meie kodulehel 16622.ee on üleval terve nimekiri seentest, mis alkoholiga kokku ei sobi."

"Kui paha olek hakkab kuus tundi ja hiljem, hakkame väga tõsiselt uurima, mis seeni söödi. Mürgiseentel on sageli teisikud," ütles Oder.

Punast kärbseseent süüakse vahel ka joobe või huvitava kogemuse eesmärgil. "Algul tahetakse head reaktsiooni saada, aga sellest väljatulek võib olla nädala jagu väga halba enesetunnet," hoiatas Oder.

Toksilise seene esmaabiks soovitab Oder tarvitada aktiivsütt. "Siin ei piisa ühest ega kümnest tabletist, täiskasvanu aktiivsöe annus on 200 tabletti, mis on väga suur kogus. Lapse puhul peab lapse kehakaalu korrutama neljaga ja siis saab teada, palju tablette laps peab sisse võtma, see kogus on ka väga suur," ütles Oder.

"Seente puhul peab alati väga tähelepanelik olema, sest võib juhtuda, et ma söön neid üks kord elus, selliseid asju on Eestis juhtunud," pani Oder kõikidele seenehuvilistele südamele.