Marianna Nõmmik: Tallinn Open House aitab linna meie jaoks kodusemaks muuta

Open House Tallinn raames on huvilistele avatud 40 eripalgelist hoonet hotellidest koolimajadeni ning tuuridele registreerumine algab 12. oktoobril. Vabatahtlik Marianna Nõmmik ütles "Terevisioonis", et sel moel saab linna enda jaoks kodusemaks muuta.

Open House Tallinna raames avavad erilised paigad Tallinnas 12. ja 13. oktoobril kaheks päevaks oma uksed.

"Saksamaal on korraldus kõik väga teisti, kui võrrelda Tallinnaga," ütles vabatahtlik tuuri giid Marianna Nõmmik, kes on käinud sarnase ürituse raames vabatahtlikuks ka Saksamaal Essenis.

"Essen sai väga tugevalt kannatada teise maailmasõja ajal, 90 protsenti hoonetest hävitati ja majad, mida meie seal vaatasime, asusid endisel tööstusalal. 25 aastat tagasi pani seal uksed kinni söekaevandus ja koksitehas. Kogu ala võtab enda alla 800 ruutkilomeetrit ja mõeldi, et mida sellega nüüd teha. Seal on üks šaht, mis on kantud UNESCO maailmapärandisse, mis on saanud Esseni sümboliks ja mida kujutatakse igal pool piltidel ja meenetel, lapsed joonistavad seda," kommenteeris Nõmmik.

Registreerimine Tallinn Open House tuuridele avatakse 12. septembril . "Igale poole ei pea ennast kirja panema, võib saada ka elava järjekorra alusel. Kokku on 40 maja, mis on hästi erinevad, hotellist koolimajadeni, on ka välituurid," selgitas Nõmmik.

Eesti Panga hoone Autor/allikas: ERR

Näiteks saab külastada Eesti Panka, mille alla kuulub seitse hoonet ning millest giidituuriga tutvustatakse nelja hoonet. "Tuuri jooksul näeb saali, kus kuulutati välja Eesti iseseisvus, kompleksi ajalugu on väga huvitav, seal asus kunagi sünnitusmaja," lisas Nõmmik.

Nõmmiku sõnul liigub inimene tavaliselt päeva ja elu jooksul ikka ühte teed pidi, väikeste eranditega. "Me ei panegi tähele, mis meie ümber toimub ja nii jääb linnaruum meile võõraks ning seda lünka täidabki Open House Tallinn. Nii saab linna enda jaoks kodusemaks muuta."