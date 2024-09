Tuntud raplalased tutvustavad omanäolise bussituuriga linna erilisi kohti

Rapla linn sai endale bussituuri, mida saavad lühikest aega kõik soovijad nautida. Tuurid toimuvad 14. septembril kultuurifestivali Särin raames.

"Rapla rongijaama kõrval on üks kaarja katusega garaaž, mis on garaaži kohta liiga uhke," ütles muusik Sten-Olle Moldau ning soovitas seda Raplat külastades kindlasti vaatama minna.

"Rapla KEK-i haldushoone on kaheksanurkse arhitektuuriga, mille projekteeris Toomas Rein. Kutsume seda KEKiks, oktaks, kuju järgi ka ufoks, mõned kutsuvad seda hellitavalt ka Pentagoniks, mida ta ei ole, ta on puhtalt oktagon, mille kõige üleval on katuseaken, mis valgustab selle maja sees olevat täismõõtmetes korvpalliväljakut. Majas oli pea kõik kaheksanurkne, prügikastid, tugipostid, lillepostamendid. Maja teisel küljel on hoone arhitektuuriline negatiiv, kus asub kaheksanurkne bassein," selgitas bussituuri giid Eerik Robert Ots.

"Sel suvel toimusid oktagonis ühe Ameerika filmi võtted ja siis sattusin mina siia üldse esimest korda. Ja kasutati siis siin seda korvpallisaali," ütles näitleja Ursel Tilk. "See korvpallisaal on muidugi muljetavaldav, siin on isegi Nublu oma viimase muusikavideo teinud."

Urseli sõnul elas tema Raplast kümme kilomeetrit väljas, muusikakooli kõndis iga päev üle silla. "Sõitsin iga päev sinna, seal oli jõgi, mille ääres sai alati jalutatud ja istutud ning mulle meeldis seal alati kuulata Vennaskonda. Nüüd tuleb Vennaskond Särina festivalile ja seda saab kuulata live`is. Meid on siin Raplas hoitud, meil on olnud siin väärt eestvedajad nagu Thea Paluoja, perekond Uusbergid ja Ehinad. Kultuur on siin alati õitsenud ja siiamaani õitseb."

Festivali eestvedajad on muusik Maili Metssalu ja bioloog Lennart Lennuk,

"Särin ongi loodud selle jaoks, et saaks midagi koos teha, üheksa aastat tagasi, kui me alustasime, siis ei olnud sellist sündmust või paika, kus kokku saada," ütles Metssalu.

Raplas asub ka üks tõeline haruldus, kahe torniga kirik, mille taolisi on Eestis vaid kaks. "On muistend, et kuna pidi ehitama suvel ja väga soojad suved olid, siis ehitati öösel. Kehva projektijuhtimise tulemina arvasid siis kaks üksust, et nad peavad torni ehitama ja kui siis hommikul esimesed päikesekiired ehituse peale hakkasid paistma, said mehed aru, et on kaks, aga kuna oli juba valmis, siis nii jäigi," ütles Ots.

"Sõber Sten-Olle Moldau on alati öelnud, et Rapla on nii igav linn, et selleks, et sul oleks põnev elu, pead sa ise looma hakkama, siis tekkisidki koorid, kooliteatrid, trennid. See ongi Rapla võlu, et teeme ise," ütles Rapla Vesiroosi Kooli huvijuht Andres Sahkur.

Raplas on ka väike teatrirühmitus, mis baseerub sõprusel, huumoril ja armastusel. "Sten-Olle käis välja, et selle asemel, et kokku saada ja õlut juua, võiks teha midagi loovat ja niimoodi kooliteatri rütmiga, et kui kool algab septembris, siis vaikselt alustame ja kevadeks tuleb mingi lavastus välja," ütles Tilk.

Ka bussituuril on Tilk ja Sahkur giidile toeks. "Kui jutt läheb liiga kuivaks, siis teeme väiksed vahepalad," muheles Tilk.