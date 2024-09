Nukunäitleja Heino Seljamaal jäi Jaapanis taifuuni tõttu etendus ära

"Taifuuniehmatus oli meil ikkagi tõsine," meenutas nukunäitleja Heino Seljamaa, kes oli samal ajal Jaapanis lastele etendust andmas, kui anti taifuuni hoiatus. "See esinemine, mille pärast läksime, jäi ära, aga esinesin ikkagi."

Seljamaa sõnul kuskil näha ei olnud, et taifuun oleks olnud. "Vihma sadas, aga see oli ka kõik, päike paistis väljas," ütles Seljamaa, kes käis esimest korda Jaapanis 36 aastat tagasi.

Seljamaa sõnul olid nad abikaasaga Osakas. "Hommikul ma magasin, kui Liis ütles, et uudistes oli taifuunihoiatus, aga me oime 500 kilomeetri kaugusel etenduspaigast," meenutas Seljamaa. "Meil oli Eesti riigi poolt antud toetus sellele etendusele ja mõtlesin, et nüüd oleme ilmaasjata tulnud. Ma olin üsna kindel, et katastroof on juba käes."

"Rongiliiklus Osaka ja Tokyo vahel seisis. Küsisime bussifirmast abi ja saime teada, et saame küll sinna, aga väikese tiiruga. Taifuuniga me kokku ei puutunud," meenutas Liis Seljamaa.

Etendus plaanitud kohas küll ei toimunud, aga etenduse ta siiski andis. "Võtsin oma manageri oskused kokku, kirjutasin Facebooki gruppi Jaapani-Eesti sõbrad, selgus, et päris palju lapsi saab tulla ja leidsin uue koha. Lapsed teadsid Lotte tegelaskuju küll," selgitas Heino Seljamaa.

"Jaapanis tunned, et sa oled mitu numbrit suurem kõikidest, aga kõik on väga viisakad ja abivalmid," ütles Liis Seljamaa.

Heino Seljamaa sõnul ei ole jaapani abivalmidus pealetükkiv. "Palju on inimesi, aga nad ei mõju massina. Eestlased ja jaapanlased on tegelikult päris sarnased."

"Mõtteviis või filosoofiline suhtumine on sarnane. Ma tahaksin sinna uuesti minna, et saada jaapani toiduga ka sõbraks, sest toidud jäid minule harjumatuks. Nende toitudega peab lihtsalt harjuma," lisas Liis Seljamaa.