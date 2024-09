Kaarel Kose: ma sain arsti juures ikka korraliku raputuse

Räppar Kaarel Kose rääkis "Ringvaates", kuidas ta sai saatesarja "Mehed, hakkame elama!" võtetel teada, et ta on päris haige. Näitleja Anti Kobin meenutas, et kuigi ta saate ajal veipimisest loobuda ei suutnud, on ta nüüdseks veipimisega lõpparve teinud.

"Koolivend Kaidor Kahar helistas ja küsis, kas ma oskan kedagi saatesse soovitada ja siis ma mõtlesin, et mulle hakkas mu enda veipimine juba närvidele käima, liiga palju tegin seda," meenutas näitleja Anti Kobin, kuidas ta saatesse "Mehed, hakkame elama!" sattus.

"Ma punnisin vastu, enda meelest mul polnud midagi häda, ma olin ikka maailma parimas korras," muheles räppar Kaarel Kose. "Aga mõned püksid ei tahtnud enam jalga minna küll."

Kose meenutas, et tema sai arsti juures käis ikka korraliku raputuse. "See tuli nii ootamatult. Ma ju trennis käin ja jaksan kõike, siis tuli välja, et enam ei anna see keha nii palju andeks kui varem andis."

Kose võttis saate tegemise ajal alla, aga on nüüd veidi taas juurde võtnud.

"Nüüd on saated eetris, fännid ja kolleegid vaatavad otsa, et mis toimub," motiveeris saatejuht Kaidor Kahar, kes ise sai samamoodi teleekraanil ehmatava diagnoosi osaliseks. "Me oleme Kaarliga saatusekaaslased, Kaarel sai ka saates diagnoosi, et tal on vererõhunäitajad päris kõvasti üle normi."

Kose mäletamist mööda oli vererõhu ülemine ots üle 180. "Pärastpoole sain ikka allapoole selle."

"See on nagu labidaga vastu pead," meenutas Kahar. "Minuga juhtus see, et ma läksin pahaaimamatult pagaripoodi, kui mul saates oli ravi peale pandud ja pagaripoes öeldi mulle, et nemad seda oma südametunnistuse peale ei võta, et ma tahan sealt kahekilost kringlit osta ja ei müünudki mulle."

"See oli ikka päris tugev eluviiside korrektuur. Põhimõtteliselt alkohol täiesti nulli," selgitas Kose.

Kobin enam ei veibi. "Mul saab täna täpselt kolm nädalat. Mul juhtus nii, et terve selle saate ajal ma hävisin, ma ei saanud hakkama. Saade võeti linti suvel. Aga viimasel päeval oli võte, me käisime sõltuvusnõustaja juures ja pärast seda ma pole enam teinud. Tema ütles, et ma iga nädal pean talle kirjutama, kuidas mul läheb," ütles Kobin.

"Mehed, hakkame elama!" on ETV eetris laupäeviti kell 20.