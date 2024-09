Maailma ilusaim kass on pärit Eestist

Kassi omanikud on ema ja tütar, Rutt ning Eliis Adusoo. "Ta on hästi julge, uudishimulik, tahab maailmas ringi vaadata, iseloomuga kass," kirjeldas Rutt.

Neiti krooniti maailmameistriks TICA ehk rahvusvahelise kasside assotsiatsiooni süsteemis. "Selles süsteemis korraldatakse üle maailma erinevates riikides näituseid, Eestis samuti. Kõik need punktid, mis rahvusvaheliselt kohtunikud annavad kassidele, arvestatakse kokku Ameerikas ja selle järgi pannaksegi paika, milline kass on kõige parem igas tõus. Kuna me oleme tublisti näitustel käinud, siis eelmise hooaja punktid olid nii vinged, et see oli meile ka üllatus," selgitas Rutt, kuidas Neiti enda tõu maailma parimaks valiti.

Ruti sõnul ei olnud neil Eliisiga seesugust hobi alguses üldse plaanis. "Kui Eliis valis kassi välja, siis selgus, et see kass, keda tema valis, oli väga suure potentsiaaliga ka näitustel. Meil näitustel käimist plaanis ei olnud, aga kasvataja palus, et me ühel näitusel käiksime ikkagi ära, huvi pärast, et vaadata, kuidas tal seal läheb. Eliisile väga meeldis ja mul ei olnud ka midagi selle hobi vastu," rääkis ta.

Eestis on šoti kikk-kõrvalised pikakarvalised aina populaarsemaks saamas. "Meie valisimegi selle kassitõu sellepärast, et ta on selline kassi ja koera vahepealne. Ta on hästi sotsiaalne, hästi inimesesõbralik, ta ei ole nii aktiivne kui tavaliselt kassid võib-olla on," selgitas Rutt.

Maailmameistritiitli pälvis hiljuti seejures ka teine Eestist pärit šoti pikakarvaline kass, seda aga lontkõrvaliste kategoorias.