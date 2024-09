Sisekujunduses domineerivad soojad ja hubased toonid

"Mina arvan, et Eesti inimene on väga tubli kodulooja ja koduvärskendaja," sõnas Karm ja märkis, et sisearhitektina talle meeldib väga, kui sisekujunduse lõpufaasis toob kodulooja enda elemendid kujundusse sisse.

Eesti sisekujunduses on Karmi sõnul hästi tugevalt tunda Skandinaavia mõjusid, kuid viimastel aastatel on populaarsust kogunud ka jaapanlik looduslähedus. "Eestlane pigem hoiab enda kodu neutraalsena. Ka mina soovitan seda, kui sellised suured pinnad, suured otsused on tehtud ajatud, rahulikud, harmoonilised. Kui sügisel näiteks tulevad uued ägedad trendid, siis seda lihtsam on värskeid muudatusi sisse viia," sõnas sisearhitekt.

Sügisel naasevad inimesed Eestis siseruumidesse, mistõttu läheb ka fookus taas interjööri kujundamisele. "Eestlased armastavad väga loodust, me ei taha veel tegelikult sellest üldse loobuda. Esimene trend ongi see, et me tahame õuest värvitoonid tuppa tuua, tahame neid veel hoida, tahame hubasust, seda turvalist tunnet." Seda iseloomustavad Karmi sõnul pruunid ja rohekad, sumedad ja hubased toonid.

Viimasel ajal väga armastatud olnud ribipaneelid hakkavad Karmi sõnul aga vaikselt moest välja minema. "Praegu on hästi levinud selline hästi kontrastne tugevate ribidega seinapaneel. Võib-olla võiks täna juba midagi rahulikumat valida, natuke ajatumat," sõnas ta.

Kindlasti kuulub Karmi sõnul viimaste trendide alla ka spooni kasutamine. "Selline naturaalne elegantne tammespoon või mõni muu väärispuit on alati sellist soojust ja hubasust tekitav ja annab ruumile kohe sellise lisaväärtuse," kinnitas ta.

Üheks enda isiklikuks lemmikuks peab sisekujundaja aga kivimustrite loomist. "Suur-suur trend vannitubades on, et kiviplaatide formaadid on läinud tohutult suureks. 60x60cm on täna juba pigem väike formaat," rääkis Karm. "Kui rääkida sellest, mis on moest natuke välja läinud, siis vahepeal oli populaarne klassikaline marmor valge taustaga, hall veen. Kõik hallid on nüüd asendunud ikkagi väga soojade beežidega: kivid on läinud palju soojemaks."

Suureks hitiks on praegu kujunenud ka IKEA toonitud klaasist valmistatud kõrvitsakujuline kauss. "Toonitud klaas on praegu väga suur trend, see on lihtsalt imeilus. See kõrvits töötab praktilise poole pealt, kuid võib ka täiesti tühjalt kuskil kapi peal seista ja ta on imeilus. Disainerid on väga hästi ära tabanud selle hetke," sõnas Karm.