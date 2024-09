Maimik: Jan Uuspõld on inimene, kes ei oska kunagi öelda "ei"

"Mulle tehti selline aprillinali, et mulle helistati ja öeldi, et Ergo Kuld ja Kristian Taska teevad filmi "Jan Uuspõld läheb Narva". Ma jäin muidugi kohe uskuma ja hakkasin juba Taskale helistama, siis öeldi aprill ära. Selle sama nalja ma tegin Maimikule ja Uuspõllule ka, kõik jäid uskuma," muljetas Tolk, kust Uuspõllu järgmise seikluse mõte jooksma hakkas.

Praegu oli õige aeg Tolgi sõnul film ära teha, kuna Uuspõld oli jälle meelelahutuslehtede esikülgedel oma eluga. Uuspõld jagas selgitusi: "See käis tegelikult nii, et mu isiklik mänedžer ja sõber Indrek Rahumaa rääkis kuskil juba viis aastat tagasi, et oleks vaja see järg teha. Sel sügisel ma olingi oma elujärjega sel maal, et kriis oli piisavalt suur, et Tolk helistas, et nüüd on aeg film teha."

"Ta on inimene, kes ei oska kunagi öelda "ei"," sõnas Maimik. "On jäänud selline mulje Kroonikast, et ta on kuidagi suuremate jõudude teenistuses, et ta väga palju võib-olla ise ei otsustagi, mis temaga sünnib. Elu merelained käivad üle pea," iseloomustas režissöör Uuspõldu.

Filmitegelane ja päriselu Jan Uuspõld on Tolgi sõnul siiski erinevad inimesed. "Päriselu Jan on omajagu komplekssem ja keerulisem tegelane kui pooleteisttunnise filmiga seda jõuab kajastada," ütles ta.

Maimiku sõnul on aga päriselust inspiratsiooni võetud küll. "Me võtsime aluseks Janiga toimunud elulised sündmused ja siis me hakkasime sinna lisama kõiksugu karaktereid, mis on tänapäevale omased: igasugused meesõiguslased ja naisõiguslased, influencer'id ja tähtsad ärimehed, kõiksugu ilmavaadete esindajad," jagas Maimik.

Filmivõtted on möödunud meeleolukalt. "On olnud probleeme, kus võttegrupp kaadri taga on ikka päris haigeks jäänud, sa pead ju naeru tagasi hoidma. Päris sõgedad olukorrad on meil juhtunud siin ikkagi," rääkis Uuspõld ja märkis, et nalja võib ka tundlikemal teemadel teha. "Nali on ainuke asi, mis meid mingis mõttes tervena hoiab," kinnitas ta.

"Komöödia on see, mis on tragöödia pluss aega ja distants. Kõik, mis paistab kaugemalt paistab juba natuke koomiline," sõnas Maimik. Küsimuse peale, kas Uuspõld ka koju jõuab, vastas režissöör, et oluline pole eesmärk, vaid protsess.