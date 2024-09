Jaune Kimmel ja Silja Miks: Rakvere teatri hooaeg algab tundlike teemadega

"Rakvere Keskväljakul toimub sel nädalal teatrilahvka, kust iga inimene saab endale osta tükikese teatrist, sest igal hooajal tuleb väga palju uuslavastusi ja et teha natuke oma ladudesse ruumi, siis saab osta rekvisiite, kostüüme, dekoratsioone," selgitas näitleja Silja Miks "Terevisioonis".

"Ja kogu see tulu, nii väga kui ka tahaks seda endale võtta, sest kultuuritöötaja palk ei tõuse, läheb ikkagi meie teatri sõbrale, Tallinna loomaaiale," lisas näitleja Jaune Kimmel.

Samal õhtul on Rakvere teatris "Klaaslapse" esietendus, kus Kimmel kehastab peaosatäitjat.

""Klaaslaps" põhineb Maarja Kangro dokumentaallool, aga ta kindlasti ei ole Kangro lugu, vaid räägib ühest naisest, kes on olnud hädas rasestumisega, ja kui tal see peaaegu õnnestus, juhtus selline asi, et ta sai diagnoosiks akraania, mis tähendab seda, et lapse aju uhutakse lootevee poolt ära. Seal on kindlasti tükike ebameeldivust, aga me peame rääkima sellest ja kus mujal kui teatris," selgitas Kimmel. "Aga meie näitame seda, kuidas ikkagi oma elus edasi minna, ükskõik, mis ka juhtub. Etendus ei ole tohutult sünge ega paanikat tekitav."

Nädal aega hiljem jõuab esietenduseni "Reekviem unistusele". "Kui me tavaliselt alustame hooaega rõõmsates toonides, siis see hooaeg hakkab ikkagi tõsiste teemadega ja kuigi see etendus räägib unistustest, mis peaksid olema ilusad, siis selle käigus me näitame, mis juhtub inimesega, kui ta oma unistusteni püüeldes unustab ära selle, kes ta ise on ja kes on ta ümber, teeb oma sõpradele ja lähedastele haiget ning lõhub ennast," selgitas Miks.

Miksi sõnul räägib etendus ka sõltuvustest, näiteks söömissõltuvusest, telekasõltuvusest ja muust.

Kimmeli sõnul näeb etendust "Reekviem unistusele" ainult Rakveres, sest ringreise selle etendusega teater teha ei planeeri.

"Oma mastaapsuselt ja tehnilistelt võimalustelt on see etendus, mida varem pole Rakvere teatris tehtud," lisas Miks.

Kimmeli sõnul toob Rakvere teatri kunstiline juht Peeter Raudsepp oktoobri lõpus välja lavastuse "Tsikaadide aeg". "Ja "Vaal", üks mu lemmikfilm, tuleb ka nüüd Andres Noormetsa käe all lavale. Lastele esietendub jõululavastusena "Piparkoogimehike"," tõi Kimmel välja Rakvere teatri uuslavastused sel aastal.

Teatrilahvka toimub Rakvere Keskväljakul 13. septembril kell kell 16–18.