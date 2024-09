Anne Veski: Sopot oli samaväärne Eurovisiooniga

40 aastat tagasi võitis Anne Veski Sopotis menukal lauluvõistlusel kaks esikohta, mis muutsid tema karjääri igaveseks. Möödunud nädalavahetusel sõitis ta sinna koos sadade eestlastega tagasi, et võitu tähistada.

1984. aastal toimus Sopotis suurejooneline laulukonkurss, mille kaks preemiat võitis Anne Veski. Sopoti lauluvõistlust võrreldi toona Eurovisiooniga.

"See oligi samaväärne, sest osalejaid oli umbes 30 riigist üle maailma ja ega neid konkursse nii palju ei olnud. Olid Kuldne Orpheus ja Kuldne Lüüra, aga Sopotit peeti kõige tugevamaks," selgitas Veski.

"Kui sa eelmistel olid käinud, siis sa said Sopotile. Kui siin olin ära käinud, siis ma ei pidanudki rohkem konkurssidele minema – sain kaks esimest preemiat: see tähendab põhilaulu konkurss ja Poola laulu konkurss. Ja neil mõlemal õnnestus mul saada esimene preemia. Ma olen väga õnnelik ja pärast seda võib öelda, et ma olen oma Eurovisiooni ära teinud."

Veski nentis, et 40 aastat tagasi Sopotis olles ta linna väga palju ei näinud, sest suur osa ajast kulus proovide tegemisele. "Ma kuskil eriti ei käinud. Proovid, konkurss, proovid, konkurss. /.../ Ma avastan täna hea meelega, mis linn Sopot on. Loomulikult on siia palju juurde ehitatud," rääkis Veski.

1984. aasta laulukonkurss toimus Opera Lesna ehk Metsa Ooperi kontserdisaalis, mis on kõige omapärasem kontserdipaik Poolas. Saal on külgede pealt lahti ja seina asendab metsatihnik.

"Kõik see mets annab seda saundi minu meelest juurde. Õnneks on siin katus ka, saab igal ajal midagi teha ja ei pea kartma, et midagi juhtub," sõnas Veski.

Vaatamisväärsusest leiab Poola kuurortlinnast Grand Hoteli, mis sümboliseerib Sopoti linna kõrgaega. Hotell ehitati 1927. aastal kasiinohotellina ja on kõige kuulsam selle poolest, et 1939. aasta septembris juhtis Hitler hotellist Poola vallutamist tubades 215–217.

Lisaks on hotellis ööbinud ka Charles de Gaulle ja Fidel Castro. "Tahaks kohe ise sinna elama minna natukeseks ajaks," sõnas Veski.

Märkimisväärset arhitektuuri on linnas veel. Näiteks leiab Sopotist ka Hispaania ja katalaani arhitekti Antoni Gaudi nn viltuse maja.