Veneetsia filmifestivalil käinud fotograaf: Pitt ja Clooney on tõelised sõumehed

Veneetsia filmifestivalil pildistamas käinud fotograaf Liisabet Valdoja rääkis "Ringvaates", et Brad Pitt ja George Clooney on tõelised sõumehed, kes tekitasid punasel vaibal korraliku kaose.

Laupäeval jõudis lõpusirgele 81. Veneetsia filmifestival. Ajakirja Säde peatoimetajale Kristi Pärn-Valdojale oli tänavune Veneetsia filmifestival kuues. "Mulle on Veneetsia festival alati meeldinud. Seda nimetatakse ka Cannes'i cool'imaks (lahedamaks - toim.) õeks ja ma olen sellega täiesti nõus. Väga sümpaatne ja see aasta oli eriti tore," kiitis ta.

Küll aga tõi ta välja, et sel aastal tekitas ajakirjanikes suurt pahameelt, et neil polnud võimalik pärast pressikonverentse filmistaaridega intervjuusid teha. "Nii palju kui ma tean, kirjutati festivali korraldajatele lausa kaebeprotest, et see on filmiajakirjanduse surm, kui nii jätkub," märkis ta. "Minul oli õnn pääseda pressikonverentsidele ja seal saab ikkagi küsimusi esitada."

Saal, kus pressikonverentse peeti, oli Pärn-Valdoja sõnul väga väike. Selleks, et kohale lennanud staarile oma küsimus esitada, tuli võimalikult ette istuda ja moderaatorile silma jääda. Nii sai Pärn-Valdoja oma küsimuse näiteks Angelina Joliele ja Daniel Craigile esitada.

Fotograaf Liisabet Valdoja kirjeldas, et punast vaipa saadab tõeline möll, sest fotograafid võistlevad filmitähtede tähelepanu nimel. "Üldiselt enamik fotograafe hüüab või lausa karjub nende nime ja ütleb, et vaata siia, vaata alla ja vaata paremale. Ma ei ole seda tüüpi inimene. Ma jälgin vaikselt ja püüan ise selle hetke, kui nad vaatavad," kirjeldas ta.

Punane vaip oli kõige kaootilisem siis, kui seda väisasid Brad Pitt ja George Clooney. "Nad olid nagu kaks lasteaialast, kes on pääsenud. Üldiselt minnakse otse üle vaiba ja siis on kõik, aga nemad jooksid edasi-tagasi ringi," meenutas ta. "Brad Pitt oleks peaaegu vaibalt ära jooksnud, et fännidele lehvitada. Väga sõumehed," kiitis ta ja lisas, et fotograafina saab ta hästi aru, kes vaibal olemist naudib. "Mulle tundus, et nemad ikka nautisid."

Eriliselt jäi Valdojale meelde Tilda Swinton. "Temas on ajatu ilu ja võlu," kiitis fotograaf.