VIDEO | ETV saatejuhid võtsid mõõtu maleolümpialastega

Maleolümpialaste vastu panid end proovile Aaron Thor Härm, Piret Järvis-Milder, Johannes Vedru, Anna Pihl, Sander Loite ja tehisintellekti abi kasutanud Marko Reikop.

Saatejuhte võitnud Külaots sõnas mängude järel, et Budapestis arvatavasti nii lihtsalt ei lähe. "Mõningane kartus on selle suhtes," muigas ta. "See, mis meil täna siin toimus, on pigem meelelahutuslik ettevõtmine," sõnas ta ja lisas, et ka seesugused meelelahutuslikud kokkutulemised mõjuvad malele hästi.

Eesti läbi aegade parim naismaletaja Mai Narva loodab, et Eesti naiskond jõuab Ungaris 20 parima sekka. "Kui me saame top 20 sekka, mis on isegi realistlik, siis see on väga suur saavutus, sest mängib pea 200 riiki," loodab ta.