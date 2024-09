Noor vanaema: käisin lapselapsega salaja jääaugus ujumas

"Mul on õnnestunud elada 49-aastaseks ja mul on juba kümme lapselast," ütles viie lapse isa Koit Lang, kelle noorim lapselaps on kolmekuune ja vanim kümneaastane.

Koidul on spetsiaalne kalender, kus on kirjas kõikide lastelaste sünnipäevad ja vanused. "Mul on omal talu, kus maad ja metsa on nii palju, et kõik võivad korraga külla tulla. Kui ma nendest puudust tunnen, siis ma võtan auto ja lähen ise neile külla ja see on väga eriline aeg," lisas Koit.

"Meil on kolm poega, kaks pojapoega ja viimane lapselaps on tüdruk," ütles 49-aastane kolme lapselapse vanaema Airi Seimoja.

"Meie lapselaps Sara on alles kahekuune. Meil endal on kolm poega ja tütre perekonda saamine oli nii ilus hetk, mida me oleme pikalt oodanud nendel aastatel, kui me Kajaga koos oleme olnud ja me pole saanud tütart ning ma olen pidanud teda lohutama küll ja küll," ütles 46-aastane ühe lapse vanaisa, kes abikaasa Kajaga koos olnud 29 aastat.

Poja sündides oli Kaja Voojärv 16-aastane ja Koit Voojärv 17-aastane. "See oli siiski paras šokk," meenutas Koit elumuutvat sündmust.

Koit Lang soovitas noorelt lapsevanemaks saada, sest siis tulevad terved lapsed ja on jaksu öösiti üleval olla.

Koit Voojärve sõnul temal noorelt lapsevanemaks saamist soovitada ei julge. "See on väga isiklik," lisas Koit Voojärv.

Oma lapse ja lastelaste vahe on Seimoja sõnul selles, et oma lapsed elavad su juures kogu aeg, lapselapsed on küll südames kogu aeg, aga igapäevaselt sinu elus ei osale. "See annab võimaluse vabam olla ja teha lastega midagi ägedat, me ei pea tegema lapsega igavaid asju koos. Näiteks käisime oma esimese lapselapsega salaja jääaugus, kui ta oli aastane ja me ei öelnud vanematele mitte midagi. Ta nii tahtis ja mul ei olnud südant talle ära öelda, õnneks ta haigeks ei jäänud," meenutas Seimoja.

"Üks, mis on päris kindel ja mida ma ütlesin ka Sara emale, et Sara on laps, kellel ma luban ennast ümber sõrme kerida ja ma olen milleks iganes valmis," muheles Koit Voojärv.

Seimoja sõnul on ta proovinud oma lapselastesse süstida arusaama, et nad võivad olla erinevad. "Minu kõige vanem lapselaps on selline töömees, et ta tuleb minuga aeda, rassib seal, tassib kastekannu. Teine pojapoeg tahab väga kahekesi olemise aega ja ta ei pea kastekannu tassima, selleks et mulle meeldida. Ma võtan kõigi kolme lapselapse jaoks eraldi aega, et nad saaksid sel hetkel olla kuningad ja ma olen ainult ühe lapse päralt ning teeme seda, mida tema tahab," ütles Seimoja.