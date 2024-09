Piret Kunts käis läbi kõik pildimängus näidatud 132 vaatamisväärset kohta

"Terevisiooni" vaataja Piret Kunts võttis saate populaarset piltmõistatuse rubriiki "Eesti pildis" väga tõsiselt ja otsustas külastada kõiki "Terevisiooni" eelmisel hooajal piltidel olnud kohti, mida oli kokku 132.

"See hullumeelne mõte tuli täiesti iseenesest umbes mai keskel. Kuna me oleme kogu aeg olnud meeletult suured Eestis rändajad ja tegeleme ka seiklusministeeriumi orienteerumissarjaga, siis kohti, mida me varem polnud külastanud, oli 40 ringis, aga me käisime ikkagi kõik uuesti läbi," ütles Kunts.

Kuntsi sõnul on õpetajal, kelle laps on täiskasvanu ja aiamaad ei ole, suvi päris pikk. "Mingi päev tegime Pärnu ringi, siis Valga ringi, Võru pärimustantsu festivalil käies tegime kagunurga puhtaks. Kõige rohkem oli väikesaartega tegemist, see oli ikka omaette ettevõtmine."

"Tütrega käisin 102-s kohas, üksinda 22 ja hea sõbrannaga kaheksa kohta," loetles Kunts.

Kuntsi sõnul oli tal tohutult palju nii väikesi kui suuri ahhaa-emotsioone. "Üks suur ahhaa-emotsioon oli filmi-Vargamäe. Kui seal seista, siis oligi selline tunne, nagu ma loeksin "Tõde ja õiguse" esimesi ridu," lisas Kunts.

Auvere saun Autor/allikas: Kuvatõmmis

Kõige keerulisem ja raskem oli üles leida Auvere saun. "Ohtlik sõit sinna ja see asub nii piiri lähedal, aga lõpuks siiski otsustasime minna. Tegelikult on seal tegemist imeilusa suvilakooperatiiviga."

Osmussaar ja Keri jäid kaheks kõige viimaseks kohaks. "Keri saarelt tagasitulek oli selline, et järgmisel päeval sain teada mingitest lihastest, mis valutasid, mida ma enne ei teadnud, käed olid punased sellest, kui kõvasti ma pidin paadipingist kinni hoidma. Samuti Osmussaarel käisime tohutult tormise ilmaga. Meile öeldi, et see oli see täiesti viimane piir, millega laev veel sõitis. Osmussaarele sõites sa oled laeval sunniviisiliselt ligi üheksa tundi," meenutas ta.

Kunts toonitas, et kõigi väikesaarte kaptenid on väga toredad inimesed.

"Siiani on üks maakond Eestis, kust ei ole veel pilti olnud, aga ma ei ütle, milline," lisas Kunts, kes andis saates ka lubaduse järgmisel aastal hullumeelne retk, aga siis juba uute kohtadega, taas ette võtta.