Merike Susi ja Maurizio D`Agapito: laul "Pedro" lihtsalt tungib su ajju

Muusikud Merike Susi ja Maurizio D`Agapito tegid ülipopulaarsest loost "Pedro" eestikeelse versiooni. D`Agapito sõnul oli ka loo originaal omal ajal täielik hitt ning tema sõnul on itaalia laulude suure populaarsuse taga meloodiline itaalia keel, milles on väga palju vokaale.

Originaalversioon ülipopulaarsest loost "Pedro" pärineb 1980. aastast, mille toona laulis kuulsaks Raffaella Carra.

"See lugu on haigus, Pedro-viirus," selgitas "Pedro" loo eestikeelse versiooni looja muusik Merike Susi. "Eks see viirus tabas meidki. See laul lihtsalt töötab, ja kuidas, ei tea, ei oska öelda. Kusjuures mina ei olnud sellest laulust varem midagi kuulnud, aga kuna Mauricio on itaallane, kellega koos me propageerime Eestis itaalia muusikat, siis ma hakkasin uurima, kui see "Pedro" välja tuli, et kust see lugu üldse pärit on."

Lugu oli muusik Maurizio D`Agapito sõnul ülipopulaarne juba siis, kui see omal ajal Itaalias välja tuli. "See oli suur hitt juba siis, ja järsku hakkas kogu maailm seda uuesti laulma. See on laul, mis tungib su ajju," ütles D`Agapito.

Kui Susi sai aru, et see on itaalia lugu, ja itaalia muusika on nende südameasi, siis polnudki muud, kui lugu eestikeelseks teha. "See on meie laul," lisas Susi.

"See Pedro on lihtsalt üks mees, kes kohtab üht naist Santa Fes ja siis seal hakkavad sündmused juhtuma, kuidas see Pedro selle naisterahva ära tinistab," kirjeldas Susi laulu sisu.

Susi sõnul tegi ta loo eestikeelseks, sest lugu on ühtviisi populaarne nii noorte kui vanade seas ja kui vanaema juhtumisi ei oska itaalia keelt, saab ta nüüd kaasa laulda eestikeelsete sõnadega "Usu, nii on see, et oled parim Santa Fes."

D`Agapito sõnul on itaalias sellepärast nii palju ilusaid ja populaarseid laule, et itaalia keel on lihtsalt niivõrd vokaalide rikas keel, mida saab väga meloodiliselt laulda. "Sarnaselt eesti keelele, kus on ka palju vokaale," lisas D`Agapito.