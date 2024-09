Vanaisa Elmo Nüganen: juba päris väikeste lastega võiks käia muuseumides

"Vanavanemate päev möödus meie peres suurepäraselt. Kuna lapselaps on praegu meie juures, siis hommikul läksime ujuma, lapselapse vanemad olid ka kaasas," ütles vanaema ja näitleja Anne Reemann.

"Hakkasime harjutama talihooajaks, praegu juba alustasime. Kui lapselapse vanematel on töö Tallinnas, siis see annab võimaluse kõigil meil Tallinnas olla," muheles vanaisa, näitleja ja lavastaja Elmo Nüganen.

"Lisaks vanavanemate päevale oli eile veel ka rahvusvaheline näitlejate päev ja elektriautode päev," tõi Nüganen välja, kuigi nemad pole näitlejate päeva eraldi pere ringis kunagi tähistanud.

Anne Reemann tutvustas ajalehtedest leitud uudist, millega muuseumid sel sügisel üllatavad ning tõi välja, et Proto avastustehas on sel sügisel pannud rõhku pereüritustele igas vanuses külastajatele. "Meie lapselaps on nii väike, et temaga veel sinna muuseumisse ei lähe," ütles Reemann.

"Aga lapselaps on juba käinud Fotografiskas fotonäitustel," tõi Nüganen välja.

Reemann lisas, et lapselapse teine vanaema on väga kultuurne. "Aga miks mitte juba väikeste lastega muuseumides käia. Nemad leiavad sealt ju oma, kasvõi põrandalt kärbse."

"Kui laps käib muuseumides, siis ta hakkabki seda keskkonda normaalsuseks pidama, tulebki lastega käia kontsertidel, muuseumides," lisas Nüganen.

"Või käia hommikul külmas vees," ütles Reemann. "Meie lapselaps käis külmas vees küll suure mõnuga. Lapse jaoks on 18 kraadi jahe, aga tema ei teinud sellest üldse väljagi."