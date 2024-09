2025. aasta Super Bowli poolaja vaheetendusel esineb Kendrick Lamar

Lamar astus Super Bowli vaheesinejana üles ka 2022. aastal Dr. Dre kokku kutsutud räpi suurnimede pundis, kuhu kuulusid veel Mary J. Blige, Snoop Dogg, Eminem ja 50 Cent. Lamarist saab nüüd aga esimene räppar, kes Super Bowlil peaesinejana soolo-etteaste teeb.

"Räppmuusika on endiselt maailma mõjukaim muusikažanr. Ma olen kohal, et seda maailmale meelde tuletada. Te valisite õige inimese," sõnas Lamar enda avalduses.

Kendrick Lamarist on tänaseks saanud üks maailma mõjukamaid ja tähtsamaid räppareid. Ta on võitnud 17 Grammy auhinda ning 2017. aastal sai temast esimene mitte klassikalist ega jazz-muusikat viljelev artist, kes võitnud Pulitzeri auhinna. Lamari viimane album "Mr. Morale &The Big Steppers" ilmus 2022. aastal. Tänavu on Lamar olnud huvipunktis enda ja Drake'i vahelise muusikalise vastasseisu tõttu, mis kulmineerus Lamari võidu ja looga "Not Like Us".

Eelmisel korral astus Super Bowlil peaesinejana üles Usher, oma etteaste tegi ka lapseootel Rihanna. Sellest kujunes aegade vaadatuim vaheajaetendus, mis pälvis kolm Emmy nominatsiooni, millest võitis kaks.

Super Bowl toimub 9. veebruaril 2025.