Sportlastele kuulunud esemeid koguv Niinemets: minu jaoks see pole veider

Suur spordisõber Tõnis Niinemets tutvustas saates "Hommik Anuga" oma spordiesemete kogu ning ütles, et talle meeldivad asjad, mis on mingi emotsiooniga seotud. Niinemets on ka ise väga tegus sportlane, kes, kui vaja, õpib ala selgeks kasvõi televiisori kaudu.

"Selline asi pole võimalik, et sporti mu elus ei ole," ütles näitleja ja kirglik spordisõber Tõnis Niinemets. "Ega sport pole ainult see, et ma teen meeletult mingeid alasid ja pean kogu aeg staadionil olema, ei, see tähendab tegelikult lihtsalt normaalset liikumist. Lähed välja, veedad aega värskes õhus."

"Mulle meeldib nii mõelda, et vahet pole, mis ala, ma saan kõigega hakkama, see on minu mõte," selgitas Niinemets.

Tõnis Niinemets laskesuusatamist harrastamas Autor/allikas: ERR

Kuidas mingit ala teha, see kõik on tema sõnul telekast nähtav. "Kõik sport on telekast nähtav," kommenteeris, kuidas ta oskab näiteks sellist ala nagu laskesuusatamine. "Noored õpivad Youtube`i vahendusel ju autot remontima või mida iganes tegema."

Niinemetsal on ka väike sportlastele kuulunud esemete kogu. "Ma kogun sportlastega seotud esemeid või esemeid, mis mulle on spordiga seoses olulised või inimeste autogramme esemete peale. Mulle meeldivad kõige rohkem sellised meened, mis on sportlase endaga kuidagi seotud. Aga ma ei taha neid kuidagi niisama, ma ei käi neid sportlase ukse taga küsimas, vaid see sai alguse aastaid tagasi, kui ma aitasin teha heategevuslikku oksjonit Rakvere väikelaste kergejõustikupäeva tarbeks, millest mu poeg on juba neli aastat osa võtnud," meenutas Niinemets oma kollektsiooni algust.

"Selle oksjoni jaoks ma võtsin erinevate sportlastega ühendust ja küsisin, kas nad on valmis midagi sinna andma ja ise ostsin siis sealt neli-vii asja. Näiteks Epp Mäe maadlustrikoo, millega ta tuli EMM medalile," lisas kollektsionäär Niinemets.

Niinemetsale meeldivad asjad, mis on millegagi seotud. "Näiteks millegi esimene või viimane, Allar Raja Rio olümpiasärk, Janek Õiglane kinkis mulle oma kaugushüppenaelikud," rõõmustas Niinemets.

Anu Välba kinkis stuudios Niinemetsale Eneli Jefimova pühendusega ujumismütsi, millega Jefimova Pariisis ujus.

Stuudiosse toodud Hollandi koondise jalgpallisärk, millel on peal Puuluubi ja 5miinuse autogrammid on Niinemetsa poja oma. "Ma ei olnud talle nõus ostma neid särke, mida tema tahtis nagu Real Madrid ja Barcelona, mis mulle ei meeldi. Ma ütlesin, et nende särkide ostmiseks kogugu ise raha. Ta tahtis endale koju voodi kohale mingit plakatit ja ma ütlesin, et miks plakat, pane parem särk, millel on nagu rohkem väärtust. Minu jaoks. Mul on poja vana kitarr ka igasuguseid autogramme täis kogutud," muheles Niinemets.