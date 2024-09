Florian Wahl: ma ei ole laulja, vaid pigem etendaja

Sel suvel lauluga "Mu vend on lesbi" komeedina paljude teadvusse tõusnud muusik Florian Wahl rääkis saates "Hommik Anuga", et ta oli tehisintellekti abiga tehtud lühialbumit "Flo Raadio" välja andes väga ebakindel. Õpetajana töötava Wahli sõnul pole ta kuskil otseselt varjanud seda, mida ta teeb ning sõnas, et talle meeldib laval esinedes pakkuda üllatusi ja ootamatusi.

Muusik ja õpetaja Florian Wahl andis suvel välja oma kuuenda plaadi, AI-lühialbumi "Flo Raadio", millelt kaks lugu "Mu vend on lesbi" ja "Viimane hetero" levivad väga suure hooga.

"Seda albumit välja lastes olin ma väga ebakindel, möödaminnes ma kuhugi postitasin selle lingi ja mul ei olnud sellega väga suuri plaane," ütles Wahl.

Pärast seda, kui Wahl võitis Eesti Muusikaauhindadel parima alternatiivalbumi tiitli, on tema nimi aina populaarsemaks muutunud. "Viirus on vaikselt idanema pandud," muheles Wahl.

Wahli perekonnanimi tuleb isalt, kes on sakslane ning koos Floriani eestlasest emaga pandi pojale nimeks Florian. "Olen Eestis üles kasvanud, aga Saksamaaga mul väga palju pistmist pole olnud, kuigi ma olen palju seal külas käinud. Ma olen kosmopoliit, maailakodanik."

Wahl on ka Avatud Kooli õpetaja. "Ma armastan oma õpetajatööd ja oma õpilasi väga, aga kui ma peaksin valima, valiksin ma muusika, aga ma tahan ikkagi mõlemat teha."

3.-4. klassi õpilased õpetavad Wahli sõnul talle, kuidas püsida mängulise ja elurõõmsana. Oma muusikat ta õpilastele tundides ei lase. "Olen seda pigem nagu mitte varjanud, aga oma peas kartnud, et kui mu muusika peaks kuidagi saama tuntuks, siis kas seal on mingi konflikt, aga siiani on mul vedanud, et mul on olnud nii avatud õpilased, vanemad ja õpetajad," lisas ta.

Wahli sõnul meeldib talle laval üllatusi ja ootamatusi tekitada. "Asju võib laval juhtuda, mulle pakub lõbu, kui asjad lagunevad ja murduvad ja siis tulevad mingid ürgsed pooled välja. See on täielik kontrast õpetaja persooniga, need kaks poolt täiustavad üksteist."

Koolis saab ta olla tema ise. "Kuigi me kõik kanname erinevaid maske," lisas ta.

Wahli on võrreldud Onu Bellaga, aga Wahl on veel samm edasi, veel absurdsem, teravam ja naljakam. "Ma võtan seda komplimendina, mulle meeldib tema looming ja ta oli ju ka õpetaja. Ma ei ole teadlikult teda oma suureks eeskujuks võtnud."

"Mu vend on lesbi" projektiga otsis Wahl enda sõnul mingeid imelikke ristandeid.

"Ma tahaksin jääda ikkagi apoliitiliseks, kui mul see luksus hetkel veel on. Ma olen enda arust ambivalent, sürrealist, kes vaatleb neid pooli, kes võitlevad omavahel," kommenteeris ta oma lugu "Viimane hetero".

"Lugu "Viimane hetero" on selles samas düstoopilises apokalüpsi võtmes vaadeldud, minu kohta on palju mõeldud, et ma ei ole hetero ja ma kuidagi selle üle teen alati nalja," selgitas Wahl.

Wahl on ka väikese poja isa. "Poeg on andnud mulle inspiratsiooni ja pannud ka piiranguid. Album "Flo Raadio" on tehtud tehisintellekti ehk tarkvara Suno abil. Sellel plaadil on ainult ühes kohas minu enda hääl, kõik ülejäänud tekst on genereeritud kõnemasinate ja laulugeneraatoriga. Mina lihtsalt arranžeerisin selle ja tegin fake-raadio," selgitas Wahl. "See on tehnoloogiaga eksperimenteerimine ja tehislikkuse uurimine, on põnev vaadata, kuidas on võimalik mingeid fake-maailmu luua. Ma ei ole laulja, vaid rohkem etendaja."