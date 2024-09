Urmas Tartes: tulemas on väga aktiivne virmaliste aeg

Bioloog ja loodusfotograaf Urmas Tartes rääkis "Vikerhommikus", et saabumas on päikese aktiivsem aeg, kus virmalisi on keskmisest rohkem ning seda loodusemängu on meil tänu soojadele ilmadele tavalisest mugavam vaadata ja nautida. Kui on tugev virmaliste mäng, siis Tartese sõnul võime neid oma pea kohal näha kogu Eestis.

"Sooja septembriga seoses lisanduvad minu pildipanka pildid sellistest putuka- ja liblikaliikidest, keda septembris-oktoobris kohata on pigem mõõdukas üllatus," ütles loodusfotograaf ja putukamaailma eestkõneleja Urmas Tartes.

"Õied said otsa juba peaaegu augusti keskosas. Pika kuuma suve üks tüüpilisi olukordi on, et kõik saab väga kiiresti otsa ja augustis algab juba fenoloogiline sügis," lisas Tartes.

Tartese sõnul on jälle saabumas päikese aktiivne aeg, kus virmalisi on keskmisest rohkem. "See käib toreda tsükliga nagu looduses ikka on. Kümmekond aastat tagasi oli eelmine selline periood, kus virmalisi oli natuke rohkem ja praegu on sama tagasi tulemas. Seda loodusemängu on tänu soojadele ilmadele meil tavalisest mugavam vaadata ja nautida," lisas Tartes.

August ja septembri algus on Tartese sõnul juba see aeg, kui päike läheb looja täiesti normaalsel ajal ja meil on võimalik ka hämarikus ja isegi et peaaegu pimedas veel enne magama minekut kenasti õues olla ja virmalisi näha.

"Kui horisont on avatud, siis paistavad virmalised suurema tõenäosusega kui näites Lõuna-Eestis kuplite ja metsade vahel, kuid mida nüüd see hästi aktiivne virmaliste aeg tähendab, siis seda, et vahel mõnel ööl võib juhtuda, et isegi Lõuna-Eestis on virmalised lausa pea kohal," innustas Tartes soojadel õhtutel pilku taeva poole suunama.

"Kui on tugev virmaliste mäng, siis võime kogu Eestis neid lausa pea kohal näha, ja seda juhtub küll natuke harvem, kui mererannal vaatamist."