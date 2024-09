Itaalias abiellunud Liina Kohlmann: Eesti tundus natukene igavavõitu

Suve alguses Itaalias abiellunud reisajakirjanik Liina Kohlmann rääkis "Ringvaates", et ta teadis juba enne abieluettepaneku saamist, et tahab Itaalias abielluda.

"Itaalia on Itaalia. See on lihtsalt nii ilus koht. Minul on see kindlasti kõige lemmikum koht, kus ma olen käinud," selgitas sel suvel abieluranda sõudnud Kohlmann, miks otsus just Itaalia kasuks langes.

Kohlmannide pulmas oli lisaks pruutpaarile veel vaid fotograafist sõbranna. "Me kumbki pole suurt pulma tahtnud. Me oleme tahtnud midagi erilist, teha kahekesi. Eestis tundus meie jaoks natukene igavavõitu. Ma olen nii suur reisifanatt, et minu puhul testimoodi ei saagi," rääkis ta.

Muusik Birgit Sarrap abiellus oma muusikust mehe Indrekuga 2015. aastal Tais. "Me oleme ju muusikud ja me oleme Eestis kõik kohad läbi käinud, me oleme ansambliga The Swingers ka pulmades väga palju esinenud. Meil oli lihtsalt tunne, et seda erilist kohta, kus me ei oleks käinud tööd tegemas, on väga keeruline leida," rääkis Sarrap, miks nad otsustasid Eestis mitte abielluda.

Kuna Sarrapid otsustasid abielluda märtsis, oli Euroopa nende jaoks välistatud. "Tai oli meile juba armsaks kohaks saanud. Me oleme natukene hullumeelsed ja meie jaoks oli see poolenisti üllatuspulm, me korraldasime selle kõik kuu ajaga. Meie vanemad said sellest teada kohale tulles," naeris ta. Tulevikus soovivad Sarrapid Eestis veel ühe peo maha pidada, et kokku kutsuda ka need lähedased, keda Tais polnud.