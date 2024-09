Uue muusika reede: Inga, Jungle, Fredi, Emily J, Linkin Park jt

Inga "Lava"

Inga värske loo "Lava", mis annab aimu tema peagi ilmuvast albumist, on kirjutatud koostöös Markus Palo ja Mannaga ning Kristina Bianca Rantala arranžeeris juurde keelpillid. Inga sõnul käsitleb lugu armastuse keerukust ja selle jumalikku, aga ka hävitavat jõudu, mis võib inimese sisemuses mässata nagu vulkaan.

Fred again.. "Glow (feat. Duskus, Four Tet & Skrillex)"

Viimaste aastate üks enim räägitud produtsente Fred again avaldas esimese tänavuse "päris" albumi, aasta esimeses pooles pani ta kokku ka tantsulisematest singlitest kogumiku "USB". Värsel plaadil löövad teiste seas kaasa Obongjayar, Jim Legxacy, Soak, Sampha jt.

Jungle "Let's Go Back"

Kevadel Haapsalus esinenud Jungle avaldas oma esimese uue singli pärast mullu ilmunud albumit "Volcano".

Emily J "Kõrgustes"

Emili Jürgens, artistinimega Emily J, andis välja uue loo "Kõrgustes", mis sündis koostöös produtsent Elias Teikariga. "Sõnad peegeldavad minu teekonda, mis algas Virumaa metsade ja rabade vahel – seal, kus kasvasin ja kujunesin inimeseks, kes olen täna," sõnas muusik.

Ines "Taevasse (Púr Múdd Remix)"

Duo Púr Múdd esitas suvistel kontsertidel töötlust Inese loost "Taevasse", mille vastu tundsid kuulajad sotsiaalmeedias suurt huvi. "Lugu võeti juba esimesel kontserdil nii hästi vastu, et otsustasime selle loo enda kavasse jätta," sõnas Oliver Rõõmus.

Fredi "Obviously Yours"

Tuleval nädalal annab Fredi välja oma esimese lühialbumi "Tranquilo", värske singel aga jätkab taas Ladina-Ameerika rütmidega. "See on esimene singel albumilt, mille ma kirjutasin täiesti üksi. Kuid ilma sõprade abita ei oleks see lugu praegu ilmunud," kinnitas ta.

Linkin Park "The Emptiness Machine"

Ameerika rokkbänd Linkin Parkiga liitub lauljana Emily Armstrong ning trummar Colin Brittain. Koos uue singliga kuulutasid nad välja värske album "From Zero", mis on bändi esimeseks kauamängiv pärast endise esilaulja Chester Benningtoni surma 2017. aastal.

Halsey "Ego"

Selle aasta lõpus annab muusik ja näitleja Halsey välja oma uue albumi "The Great Impersonator", värske lugu "Ego" võtab inspiratsiooni 90ndatest.

Sting "I Wrote Your Name (Upon My Heart)"

Juunis Tartus esinenud Sting avaldas uue loo, mille on produtseerinud Martin Kierszenbaum ning mis on muusiku enda sõnul sissejuhatus tema uude bändilahendusse.

Camilla Cabello "Godspeed"

Aasta esimeses pooles ilmud Camilla Cabello uus album "C, XOXO", nüüd on aga ilmunud täiendatud versioon, kust leiab neli lisalugu. Singlige "Godspeed" valmis ka video, mille režissöör on 91 Rules.

Queen "We Will Rock You (Megan Thee Stallion Version)"

Võib vist julgelt öelda, et Queeni "We Will Rock You" on üks läbi aegade ülekasutatumaid lugusid, nüüd siis on vähemalt üks veidi särtsakam töötlus, mis toob veidi vaheldust.

The Jesus and Mary Chain "Pop Seeds"

Hiljuti ka Tallinnas üles astunud The Jesus and Mary Chain andis aasta alguses välja uue albumi "Glasgow Eyes", värske lugu "Pop Seeds" valmis samuti albumisessioonide käigus.

Kuula kõiki lugusid siit: