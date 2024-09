Anu Välba: mul on õnne, et vaatajad ei ole mind ekraanile üksinda jätnud

Anu Välba rääkis saates "R2 Hommik!", et ta on nii tänulik eestlastele, kellel on traditsiooniks saanud vaadata telekat vana-aastaõhtul ja pühapäeva hommikuti, sest oma autorisaate tegemine on tõeline väljakutse. Suvel käis Välba oma pojaga jalgpalli-teemalisel reisil Hispaanias ning puhkas nii hästi, et ootab juba kannatamatult sügisese telehooaja algust.

"Hommik Anuga" saade alustab sel sügisel 10. hooaega. "Ei tundu küll, et oleks nii palju, see on puhas õnn. See ei tule iseenesest, ma olen nii tänulik, et on vaatajaid. Mul on õnne, et vaatajad ei ole mind üksinda sinna televiisori ekraanile jätnud," muheles Anu Välba.

Ta on olnud ka "Ringvaate" saate sünni juures. "Mäletan, et päris esimeses saates asjad ei saanud õigeks ajaks valmis. Saade kestis viis minutit üle täistunni, aga stuudios operaatorid seda ei teadnud, seega täpselt täistunnil läks stuudio inimestest tühjaks, nii et me läksime eetrisse ja mitte kedagi stuudios ei olnud, ka tuled olid maha keeratud ja see kõik toimus väga äkki," meenutas Välba hirmsaid hetki "Ringvaate" telesünnist.

Aga see kõik käib Välba sõnul alguste juurde. "Kõige tähtsam on meeskond, kui kõik ikkagi sellesse usuvad ja saavad aru, et me ikka teeme õiget asja, siis vaatajad ikkagi tulevad ühel hetkel teha, aga kui kaua see aega võtab, seda iial keegi prognoosida ei oska."

Välba imestas, kuidas üldse tänapäeval inimene kõikide nende taskuhäälingute ja voogedastusplatvormide kõrvalt leiab üles veel televisiooni ja leiab aega seda veel vaadata. "See on kummaline, et meile ikkagi meeldib telekate ees istutada, kuigi valikut on tänapäeval väga palju," lisas ta.

"Eestlastel on selline kummaline traditsioon vaadata televiisorit vana-aasta õhtul ja pühapäeva hommikuti ning ma olen selle üle väga tänulik," rõõmustas Välba.

"On väga keeruline prognoosida, mis inimest huvitab, kaua ta mõne teema juures püsib, keda saatesse kutsuda, mida veel ei ole räägitud, mida mu suurepärased kolleegid raadiost ja telest juba pole teinud. See on selline pusle, millega me näeme tõsist vaeva."

Igavaid teemasid pole Välba sõnul mõtet teha, aga seda, mis on igav, sa ei tea. "Me kõik hakkame intervjuusid tegema parimas usus. Intervjuu ei ole kunagi garanteeritud tulemusega. Sul võivad olla kõik komponendid justnagu õiged, teema on äge, rääkija on kihvt, küsija on kihvt ja kokku see kõik sulab käte vahelt ära. Mingi x-faktor peab tekkima, et see kõik tõuseks lendu."

Välba sõnul on tal olnud kaks saatekülalist, kes pärast salvestust on öelnud, et sorry, ma rääkisin liiga palju ja ma ei taha, et see intervjuu eetrisse läheks. "Jumal tänatud, et me oleme saanud teisi intervjuusid siis pikendada. Sel hetkel pead kõigesse suhtuma väga loominguliselt," lisas Välba.

"Hommik Anuga" salvestused toimuvad neljapäeviti ning seetõttu peab saate meeskond ka ette suutma mõelda, mis teemad nädalavahetusel huvi võiksid pakkuda. "Ringvaade uhab nii hästi, Terevisioon, Vikerraadio, R2 programmid toodavad uudiseid ja kui ma tulen nüüd samade külalistega, siis keegi ei viitsi kuulata ega vaadata. Nii et selle saate tegemine on tõeline väljakutse," ütles ta.

Välbale tohutult meeldib raadio ning seetõttu teeb ta kord kuus ka Vikerraadios hommikuprogrammi. "Raadios on ainult sõna. Teles on ju miljoni asja, mis juttu hägustavad ja mida kõike sa saad näidata," lisas Välba.

Välba sõnul oli tal meeletult tore suvi. "Ma sõin Setomaal sel suvel esimest korda marja, mis on maasikas ja vaarikas koos. See on punane ja näeb välja nagu maasikas, aga ta ei maitse päris maasika moodi, vaid meenutab ka vaarikat."

Välba käis elus esimest korda Hispaanias Madrid Reali staadionil, FC Barcelona staadionil ja kõigis neis tagaruumides, kus käia annab, sest tema laps on meeletu jalgpallifänn. "Olen oma jalgpalli-teemalise reisi eest kohutavalt tänulik. Kui sa näed kellegi kirge ja kellegi rõõmu sellisest ajast, et käega saab puudutada muru, aga sinna peale ei või minna, see oli üliäge. Või kui näed, kuidas see süsteem kõik toimib," kirjeldas Välba oma suve tipphetki.

"Olen käinud ka paaril lahedal kontserdil ja tunnen, et ma juba ootan sügist. Ootan kolleege ja praegu on kuidagi väga hea vibe (õhkkond-toim.). Olen suures elevuses enne hooaega," rõõmustas Välba.

"Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeviti kell 10.