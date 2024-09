Ugala pani kokku oma teatri bändi Johnny Cash Tribuut

Ugala teatris on sündinud uhiuus bänd Johnny Cash Tribuut, mis käis "Terevisiooni" stuudios end tutvustamas. Idee algataja, näitleja ja bändi solist Alden Kirss ütles, et kõik sai alguse kursavenna pulmas esinemisest.

"Ugala teatril on ka varem bände olnud, aga mind siis teatris ei olnud, aga ikka päris lahedaid lugusid on Ugala endistest bändidest," selgitas Ugala näitleja ja bändiliige Alden Kirss.

Kuna pikka aega oli tühimik, siis hiljuti otsustati, et oleks äge teha bänd Johnny Cash Tribuut. "See bänd on meil lühikest aega olnud, aga väga lõbus on olnud."

Bändi nimi tuleb Kirsi sõnul sellest, et Johnny Cash talle lauljana väga meeldib. "Ma käisin oma kursavenna pulmas ja mängisin seal paar lugu, mis läks väga hästi. Siis mängisin bändikaaslase Martin Milli juubelil ja siis bassimees Elari Ennok ütles, et kuule, paneme pundi kokku ja hakkame tegema," meenutas Kirss.

"Bänd esineb tänavusel Ugala hooaja avapeol ja Ugala teatril on kahtlemata väga hea meel, et meie oma mehed panid pundi kokku ja rahvast ning iseendid rõõmustavad," ütles Ugala loominguline juht Liis Aedmaa.

Johnny Cash Tribuut bänd esitamas laulu "Covane Blues"

Johnny Cash Tribuut bänd esitamas laulu "I Got Stripes"