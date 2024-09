Reet Linna: "Ühe pere muusika" on koguperesaade

Reet Linna rääkis "Terevisioonis", et koguperesaade "Ühe pere muusika" avab meile kõigile tuntud inimesi hoopis teisest vaatenurgast. Saatesarja esimeses osas räägivad elust ning muusikast Haide Männamäe ja Toomas Tross. Kõikide fännide rahustuseks lisas Linna, et "Prillitoos" algab kohe pärast seda sarja, 6. oktoobril.

Saatesari "Ühe pere muusika" algab 8. septembril Haide Männamäe ja Toomas Trossi ehk Piibu ja Tuuduga, seejärel minnakse külla isa-poeg Raul ja Carlos Ukaredale, aetakse juttu vendade Urbidega ja sarja viimase saate kangelasteks on näitleja Andres Ots poeg Aleksandriga.

"Ma enda jaoks mõtlesin välja, ja selle me kohapeal ka teostasime, et Haide Männamäed ja Toomas Trossi oleme näinud lava peal maskides, aga elus on meil kõigil olemas ju kaks poolt. Üks on see, mis on siin televiisoris või laval ja teine väljaspool seda," selgitas "Ühe pere muusika" autor-saatejuht Reet Linna.

Linna oma saates püüab minna maskide taha, et kuulda, millised on nende mõtted ja näha, millist elu nad tegelikult elavad. "Saates läksime natuke ehk sügavamale ja ma avastasin sealt väga palju," lisas Linna.

Need ei ole muusikasaated, vaid peresaated. "Olen otsinud just nii, et oleks järeltulev põlvkond. Muusika võib olla ka see, mida me kuuleme loodusest. Me ei räägi otseselt sellest, et nüüd mängime pilli. See on ikkagi koguperesaade. Perekonnasuhted on hästi olulised ja see tuleb kõik saatest ka välja," ütles Linna.

Tema sõnul oli tal peresid, keda tahaks portreteerida, päris mitmeid. "Kahjuks vanema põlve perekondi ei olegi meil enam väga võtta. Läksin sel hooajal nooremate peale."

Linna sõnul on saate peategelased nende tavapärasest keskkonnast väljas, väljaspool lava ning seetõttu ka mõtlevad ja käituvad teistmoodi. "Meile tundub, et me kõik teame neid inimesi, aga tegelikult on seal taga veel nii palju mõtteid ja inimesed avanevad."

"Prillitoos" algab 6. oktoobril, kohe pärast saatesarja "Ühe pere muusika" lõppemist.

"Me oleme "Prillitoosiga" juba maikuust tööd teinud, käinud Stockholmis, sest meil on ju 80 aastat põgenemisest. Oleme teinud Rootsis põnevaid lugusid nendega, kes on põgenemisega seotud. Ida-Virumaalt on põnevad lood tulemas. Samuti Lõuna-Eestist ja Väike-Maarja kandist. Me oleme tegusat tööd teinud," muheles Linna.

Linna sõnul on ta viimase aasta jooksul tähele pannud, et tänu koostööle režissöör Elo Selirannaga, kellega neil on väga hea klapp, on "Prillitoosi" saates hästi palju kultuuriloolisi persoone ja lugusid ning see on väga tore, sest vaataja saab teada, kes on enne meid elanud ja kui palju meie kultuurile andnud.

"Ühe pere muusika" on ETV eetris pühapäeviti kell 9.

Vaata "Ühe pere muusika" eelmisi hooaegu Jupiterist.