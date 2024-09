Piret Järvis-Milder: õnneks mul oli laste kõrvalt muid väljundeid ka

Piret Järvis-Milder võttis vahepeal aja maha, et pühenduda oma lastele Millile ja Maxile. Nüüd on ta tagasi ning tegutseb nii Vanilla Ninja bändis kui juhib saatesarja "TeadusEST."

Kahe lapse ema Piret Järvis-Milder tuli tagasi lapsehoolduspuhkuselt.

"Minu jaoks oli peas see olukord raskem kui tegelikult," ütles Milder, kui perre sündis teine laps. "Ma ise seesmiselt põdesin oluliselt rohkem."

Järvis-Milderi sõnul sai tema abikaasa õnneks ka kodus olla. "Üksi oleks kahe väikese lapsega väga keeruline, mul väga vedas, et ma ei pidanud palju üksinda olema."

Suurt plaani ta paika ei pannud, aga suhteliselt kohe hakkas ta lapse kõrvalt tööampse ka tegema. "Sada protsenti ainult lastega kodune ema ma polegi olnud. Tööle lähen nagu puhkusele," muheles Järvis-Milder. "Õnneks mul oli lapse kõrvalt muid väljundeid ka.

Järvis-Milderi sõnul on plaan Vanilla Ninja bändiga plaaditäis uut muusikat teha. "Saksamaal käies sain ikka korraliku nostalgialitaka," meenutas Järvis-Milder bändiga Saksamaal esinemist.

"Ma kogu aeg murran selle üle pead, et kas Vanilla Ninja naised on valmis tuurile minema. Ma ei tea, kas see on tegelikult tehtav. Kui kaheks kuuks peaks pere maha jätma, siis ma selleks päriselt valmis ei oleks. Kui ainult väikseid sutsakaid teha, siis kuhu me niimoodi välja nõuame, sest iga asi nõuab pühendumist," mõtiskles Järvis-Milder.

8. septembril algab Järvis-Milderil uus saatesari "TeadusEST". "Kõik teemad ja inimesed, kellega ma selle saate jooksul olen kohtunud, on olnud väga inspireerivad." Kokku tuleb kümme saadet.

"TeadusEST" on ETV eetris pühapäeviti kell 20.30.