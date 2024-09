Wend: saade "Maitse sünd" on olnud fantastiline rännak ka mulle endale

Priit Kuusk alias Wend rääkis "Ringvaates", et saatesarja "Maitse sünd" idee viia tippkokad oma lapsepõlveradadele sündis tema peas juba 20 aastat tagasi, sest maitsete sündimise koht on meil kõigil lapsepõlves. Sarja viimases saates läheb Wend Viljandisse, kus sündisid tema maitsed.

"See projekt sündis mu peas juba 20 aastat tagasi," ütles saatesarja "Maitse sünd" saatejuht Priit Kuusk alias Wend. "See on minu esimene kokasaade, mida ma tahtsin teha. Elu on lihtsalt teinud korrektiive, et enne tuli "Köögikodanikud", "Wend Weis", käisin laeva peal, aga oma esimeses kokasaates ma tahtsin tippkokad viia nende lapsepõlveradadele."

Wend on seda saadet ette valmistanud juba aasta aega. "Esimene võte oli eelmise aasta septembris. Eks see maitsete sündimise koht meil kõigil ole lapsepõlves. Kasvamise lugu on ka maitse sünd tegelikult," lisas ta.

"Minu lapspõlvekodust tuleb kaasa kala maitse," ütles tippkokk Anni Arro, kelle lapsepõlvekodus Tõstamaal toimus saatesarja viimane võttepäev. "Enam me kalal ise ei käi, aga vanasti sai võrke merre pandud ja ahven oli see, mis oli enamasti võrgus. Ahvenafilee on küll üks asi, kui kuskil pakutakse värsket ahvenafileed, siis mul on kohe suu naerul. Ja muidugi kõik see, mida aed annab, kartul, peet, ürdid, marjad, porgand, õunad on minu jaoks maitsete alus, millest algab kokkamine," ütles Arro.

Suurelt osalt on hea maitse Arro sõnul kaasasündinud, aga see on kindlasti treenitav. "Harjutamine teeb meistriks. Need, kellel on kodus süüa tehtud, heast toorainest, siis mulle tundub, et need inimesed osakavad ka täiskasvanueas hinnata head toitu," lisas Arro.

Arro paneb inimestele südamele, et värsket, otse merest tulnud kala ei tohiks üle maitsestada. "Pange filee lihtsalt võiga või või-õli seguga pannile, mina panen munasegust ka läbi, lisage soola, pange üks väike tillioks peale, et oleks ilus ja see on kõik. See on parim."

Wenna sõnul saates retsepte üles kirjutama ei pea. "Kui jumal annab, siis valmib sellest kunagi hiljem raamat. Saade on pretensioonitu, me ei taha midagi tõestada. Tahame, et kui inimene selle saate ära vaatab, siis on tal hea olla."

Saates läheb Wend ka Viljandisse, kus ta on sündinud, kus on tema lapsepõlvemaitsed ja kus vanavanemate juures veetis ta kõik oma suved. "Ja lõpuks kukkuski nii välja, et ma tegin viimases saates autoportree. See on olnud fantastiline rännak ka mulle endale."

Saade on ETV eetris reedeti kell 20.30.