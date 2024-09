Muusik Toomas Vanem loobus alkoholist ning sööb ainult veiseliha

"1. jaanuaril läksin kaalu peale ja see näitas 125 kilo, nii raske pole ma kunagi olnud. Proovisin trenni teha, aga see ei toiminud. Siis katsetasin, kuidas oleks, kui jätaks alkoholi oma elust ära ja see hakkas mulle meeldima. Mu ellu tulid värvid tagasi," selgitas muusik Toomas Vanem, kes loobus poolteist aastat tagasi täielikult alkoholist ning kaotas kehakaalust 40 kilo.

Vanema sõnul on alkohol üks osa muusikute keika-tegevusest. "See oli igaõhtune tripsutamine. Pärast hakatakse ennast millegi eest premeerida. Kui see kõik ära jäi, hakkasin hoopis uut elukvaliteeti nägema," lisas Vanem.

"Isu alkoholi järgi üldse enam ei ole. Ma olen saanud uue elu. Uue võimaluse. Ma ise arvan, et see kestab nüüd igavesti, mul ei ole enam alkoholi järgi vajadust."

Vanem on enda sõnul muutunud nüüd "jaa" ja "ei" meheks. "Vahepealset varianti mul enam ei ole. Kõhklev variant tuleks oma elust üldse välja jätta," muheles muusik.

Vanem proovis aastate jooksul igasuguseid erinevaid dieete. "Aga kui katki jätad, tuleb kõik mühinal tagasi, ükski dieet ei toiminud."

Siis juhtus ta rääkima ühe sõbraga, kes soovitas talle ainult loomaliha süüa. "Nüüd sööngi ainult veiseliha, muud mitte midagi. Toidu juurde ei käi enam süsivesikud, mis ongi selle dieedi edu valem."

Vanem on enda sõnul natuke teravamaks pliiatsiks muutunud. "Liikluses näiteks ärritun mingite tüüpide peale, kes liikluses ette jäävad. Varasemalt ei tahtnud ma mingisse konfliktsesse olukorda sattuda, elujulgust on juurde tulnud."

Vanema jaoks on positiivselt muutunud ka see, et loomingulist momenti on juurde tulnud. "Looming tuleb kergemini minu seest välja, järgmine plaat on mul ka juba purgis," ütles Vanem, kes just andis välja albumi.